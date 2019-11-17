Как быть востребованной и успешно устраиваться на работу после 45
Возможно, работодатели считают, что люди старшего возраста будут менее продуктивно работать. Но основные функции человеческого мозга снижаются ближе к 60-70 годам. Значит, хорошая должность зависит от различных причин, но не от возраста. Поэтому нужно изжить из собственных мыслей стереотипы, а правильная установка поможет уверенно идти к цели. В этом убеждены психологи, которые подтверждают свои слова вескими аргументами.
Настоящий профессионал
К 45 годам женщины приобретают 20 лет и более опыта работы. При динамичном развитии карьеры они становятся высокопрофессиональными специалистами либо хорошими руководителями.
С опытом женщина приобретает мастерство, так как есть множество профессий, в которых определенные навыки появляются со временем. Они представляют гораздо большую ценность, чем энтузиазм и амбиции молодежи.
К тому же не менее трети отечественных фирм предпочитают принимать на работу людей старшего возраста. Тогда не придется тратить время на обучение специалиста и он с первых дней трудовой деятельности может показать высокий результат.
Женщина-руководитель к 45 годам достигает достойного профессионального уровня и приобретает опыт управления персоналом компании. Ее преимущество перед молодыми конкурентами заключается в том, что она чётко понимает процессы деятельности своей отрасли, так как довольно долго вовлечена в работу данного направления.
Почему тогда отказывают
Проблемы с трудоустройством возникают потому, что женщина не проявляет необходимые для работодателя профессиональные свойства. Если ее опыт полностью соответствует вакансии, то необходимо правильно вести себя на собеседовании и показать себя с лучшей стороны в период испытательного срока. И возраст в данном случае не помеха.
Но бывает и так, что новых сотрудников подбирают 22-летние девушки, которые возвращают резюме 40-50 летних претендентов на вакансию, так как считают их пенсионерами. Неприятная ситуация связана с непрофессионализмом персонала.
Еще одна причина отказа - работодатель ищет сотрудника, который как можно быстрее войдет в курс дела. При таких обстоятельствах рекрутер считает, что люди старшего возраста хуже поддаются обучению и выбирает того, кто помоложе, даже не проэкзаменовав каждого претендента.
Как стать востребованным после 45
Чтобы избежать проблем при трудоустройстве в 45-50 лет, необходимо себя грамотно представить.
Прежде всего, следует претендовать только на ту сферу деятельности, которую человек хорошо знает, и при этом не соглашаться на меньшее. Если руководитель хочет поступить на должность специалиста, ему чаще всего откажут. Считается, что тот, кто долго управлял персоналом, психологически не привыкнет к работе более низкого уровня. Поэтому важно объективно оценивать свои возможности и не занижать планку.
Во-вторых, нужно умело пользоваться своими контактами. Для этого имеет смысл взять рекомендации с предыдущего места работы или обратиться к знакомым, которые работают там, куда человек хочет устроиться.
В-третьих, необходимо правильно составить резюме. Оно не должно быть очень длинным, оптимальный вариант - одна страница. В этом документе важно отразить самые значимые события трудовой жизни и при этом не скрывать свой возраст. К резюме стоит приложить качественный снимок - с прямым взглядом, легкой улыбкой, сдержанным макияжем.
Главная задача при трудоустройстве - представить себя опытным специалистом, который стремится к дальнейшему профессиональному развитию. Поэтому нужно отслеживать последние новшества в своей сфере, сохранять гибкость, работать на перспективу, проявлять активность и впитывать все новое.
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Фото: vladtime.ru