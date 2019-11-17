Как быть востребованной и успешно устраиваться на работу после 45

Считается, что после 45 лет женщине сложно найти достойную работу, карьеру и вовсе нужно строить до 30. Иначе будет поздно, так как спросом пользуются молодые соискатели на рынке труда.

Возможно, работодатели считают, что люди старшего возраста будут менее продуктивно работать. Но основные функции человеческого мозга снижаются ближе к 60-70 годам. Значит, хорошая должность зависит от различных причин, но не от возраста. Поэтому нужно изжить из собственных мыслей стереотипы, а правильная установка поможет уверенно идти к цели. В этом убеждены психологи, которые подтверждают свои слова вескими аргументами.

Настоящий профессионал

К 45 годам женщины приобретают 20 лет и более опыта работы. При динамичном развитии карьеры они становятся высокопрофессиональными специалистами либо хорошими руководителями.

С опытом женщина приобретает мастерство, так как есть множество профессий, в которых определенные навыки появляются со временем. Они представляют гораздо большую ценность, чем энтузиазм и амбиции молодежи.

К тому же не менее трети отечественных фирм предпочитают принимать на работу людей старшего возраста. Тогда не придется тратить время на обучение специалиста и он с первых дней трудовой деятельности может показать высокий результат.

Женщина-руководитель к 45 годам достигает достойного профессионального уровня и приобретает опыт управления персоналом компании. Ее преимущество перед молодыми конкурентами заключается в том, что она чётко понимает процессы деятельности своей отрасли, так как довольно долго вовлечена в работу данного направления.

Почему тогда отказывают

Проблемы с трудоустройством возникают потому, что женщина не проявляет необходимые для работодателя профессиональные свойства. Если ее опыт полностью соответствует вакансии, то необходимо правильно вести себя на собеседовании и показать себя с лучшей стороны в период испытательного срока. И возраст в данном случае не помеха.

Но бывает и так, что новых сотрудников подбирают 22-летние девушки, которые возвращают резюме 40-50 летних претендентов на вакансию, так как считают их пенсионерами. Неприятная ситуация связана с непрофессионализмом персонала.

Еще одна причина отказа - работодатель ищет сотрудника, который как можно быстрее войдет в курс дела. При таких обстоятельствах рекрутер считает, что люди старшего возраста хуже поддаются обучению и выбирает того, кто помоложе, даже не проэкзаменовав каждого претендента.

Как стать востребованным после 45

Чтобы избежать проблем при трудоустройстве в 45-50 лет, необходимо себя грамотно представить.

Прежде всего, следует претендовать только на ту сферу деятельности, которую человек хорошо знает, и при этом не соглашаться на меньшее. Если руководитель хочет поступить на должность специалиста, ему чаще всего откажут. Считается, что тот, кто долго управлял персоналом, психологически не привыкнет к работе более низкого уровня. Поэтому важно объективно оценивать свои возможности и не занижать планку.

Во-вторых, нужно умело пользоваться своими контактами. Для этого имеет смысл взять рекомендации с предыдущего места работы или обратиться к знакомым, которые работают там, куда человек хочет устроиться.

В-третьих, необходимо правильно составить резюме. Оно не должно быть очень длинным, оптимальный вариант - одна страница. В этом документе важно отразить самые значимые события трудовой жизни и при этом не скрывать свой возраст. К резюме стоит приложить качественный снимок - с прямым взглядом, легкой улыбкой, сдержанным макияжем.

Главная задача при трудоустройстве - представить себя опытным специалистом, который стремится к дальнейшему профессиональному развитию. Поэтому нужно отслеживать последние новшества в своей сфере, сохранять гибкость, работать на перспективу, проявлять активность и впитывать все новое.

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Фото: vladtime.ru