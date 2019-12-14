Как стать успешным

Пожалуй, вопрос «Как стать более успешным» задавался уже не один миллион раз. Каждый эксперт советует что-то свое - и отчасти поэтому так популярны сегодня различные курсы «Стань мастером в профессии». Но с чего начинали уже ставшие успешными люди? Ванесса ван Эдвардс, автор бестселлера «Captivate: наука общения», рассказала о нескольких секретах успеха, доступных каждому.

Секрет 1: успех - это не про IQ

Самые умные люди - самые успешные, верно? Не стоит так думать! Профессор Андерс Эрикссон, преподающий психологию во Флориде, рассказывает, что на самом деле и средний IQ может стать преимуществом.

Психолог изучил игры различных шахматистов с разным IQ. И обнаружил, что прямой связи вроде «Выше IQ - больше побед» нет. Тогда как игроки с низким и средним IQ усердно тренировались, чувствуя и осознавая свои недостатки, игроки с высоким IQ думали, что им и так хватит сил выиграть. Помните - важен не IQ сам по себе, а то, сколько вы над собой работаете.

Секрет 2: мастерство за 10 000 часов

Один из ключей к успеху - последовательная практика. Малколм Гладуэлл, автор книги «Гении и аутсайдеры. Почему одним всё, а другим ничего?», отмечает: ведущие мировые эксперты в разных областях не просто так стали экспертами. Они занимаются своим делом более 10 000 часов, развивая свои навыки выполнения тех или иных задач.

Много работы - именно это отделяет выдающихся людей от тех, кто привык к среднему уровню своих навыков. Помните - даже пара часов в неделю при последовательных тренировках может привести вас к успеху. Главное - не останавливаться.

Секрет 3: не бойтесь неудач

Даже самые успешные люди знают - неудачи случаются. Но от вашей реакции на неудачу зависит, станет ли она в итоге «кирпичиком» опыта или нет. Дэн Койл, автор книги «Код таланта», говорит - достаточно успеха всего в 50 - 80% ваших попыток, если цель достаточно амбициозна.

Знание того, что вы можете потерпеть фиаско, заставляет нас работать активнее и более креативно мыслить. А когда случится неудача - просто найдите фактор, который ее спровоцировал, запишите его и подумайте, как избежать повторения. Так вы встроите свои ошибки в процесс саморазвития.

Секрет 4: найдите наставника

Существует поговорка «Если хочешь идти быстро - иди один. Если хочешь идти далеко - иди вместе с кем-нибудь». Это отличная иллюстрация того, насколько важен наставник. Независимо от того, какие вы планируете задачи - стать успешным родителем или успешным директором компании - вам понадобится человек, способный указать на ошибки и добиться успеха, человек, который вдохновит вас стать лучше. Даже один такой человек серьезно вам поможет - его опыт бесценен.

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Фото: petite-entreprise.net