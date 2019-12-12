Секреты первого впечатления

Наш мозг гораздо умнее, чем мы думаем. На оценку личности человека хватает буквально секунды - именно столько времени ученый Алекс Тодоров из Принстонского университета показывал добровольцам человека, выдвигающегося в политики. И с точностью около 70% участники теста предсказали, победит он на выборах или нет.

Для того, чтобы произвести первое впечатление, не будет второго шанса - эта фраза лучше всего иллюстрирует нашу психологию. Ваш образ закрепится за вами - и только вам решать, что о вас будут думать новые знакомые. Специально для наших читателей - советы психологов сайта scienceofpeople.com о том, как грамотно подойти к важной встрече.

Шаг 1: определите свои намерения

Для любого более-менее крупного события, на котором намечаются новые знакомства, стоит точно построить небольшой план. Подумайте, с кем бы вы хотели встретиться и какого рода контакты получить. Будь то конференция, семинар или сетевое мероприятие - четкое понимание того, какие люди вам нужны, существенно поможет найти их.

Шаг 2: совершенствуйте рукопожатие

Чаще всего первый невербальный контакт - как раз рукопожатие, и оно может многое сказать. Вот важные аспекты рукопожатия, выведенные на основе психологических тестов:

смотрите собеседнику в глаза. Это сделает вас в глазах собеседника более убедительным и приятным;

держите руки прямо. Не стоит поднимать руку собеседника или протягивать свою запястьем вверх;

не сжимайте кисть слишком сильно или слишком слабо. Сильное рукопожатие может испугать собеседника, слабое - выставить вас неуверенным в себе;

вытрите ладони. Мокрое рукопожатие ужасно, поскольку потные руки выдают ваше волнение. Проще всего обернуть стакан с напитком салфеткой и таким образом высушить руку или носить с собой платок;

не увлекайтесь. Идеальное количество «шейков» (момент встряхивания кистей при рукопожатии) - от 1 до 3. Чем более длительно рукопожатие, тем больше человек хочет общаться.

Шаг 3: проявите уважение

Невербально это сделать проще всего, передав визитную карточку, а также направив пальцы ног на собеседника. Ваше тело примет позу, которая покажет собеседнику ваш интерес к его словам. Также не стоит задирать подбородок вверх или плотно прижимать руки к телу - расслабьтесь, не стесняйтесь жестикулировать и обсуждать заданную тему.

Шаг 4: в плохом настроении общаться не стоит

Даже если вы думаете, что стали великим мастером общения и умело скрываете эмоции, язык тела, понятный мозгу на интуитивном уровне, выдаст ваше расстройство собеседникам. Так что, если у вас выдался не лучший день, отдохните - посмотрите смешные видео на YouTube, сходите на тренировку или избавьтесь о плохого настроения другим способом. Поверьте, общаться с расстроенным человеком не слишком приятно.

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Фото: idntimes.com