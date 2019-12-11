Успешная презентация: советы психологов
Шаг 1: распределите информацию грамотно
Часто начинающие составители презентации предпочитают хронологический порядок подачи информации, размещая важные данные в середине. Но это ошибка: по данным ученых, лучше всего запоминаются начало и конец презентации. Сделайте в своей презентации сильное начало и сильный конец - уже одно это поможет слушателям лучше ее запомнить.
Шаг 2: начните с того, что заинтересует аудиторию
«Если ты идешь на рыбалку, то думаешь о том, чего хочет рыба, а не о том, чего хочешь ты сам. Ты можешь любить торты с кремом - но рыба любит червя, и ты в итоге даешь ей именно его», - отмечал Дэйл Карнеги, автор книги «Как завоевывать друзей». С презентациями этот подход тоже работает - начните с того, что интересно аудитории. Вот пара идей:
- цепляющий и актуальный вопрос;
- захватывающая история по теме презентации;
- что-то смешное (только на самом деле смешное);
- интересный факт, который заставит людей захотеть узнать побольше.
Шаг 3: закончите тем, что нужно запомнить
Финал презентации - данные, которые люди должны запомнить. Чтобы вывести такие данные в доступном аудитории формате, задайте себе следующие вопросы:
- в чем идея вашего доклада;
- каких действий вы ждете от аудитории;
- что самое важное вы планировали донести;
- как вы можете сказать слушателям «спасибо».
Шаг 4: не пренебрегайте визуальными данными
Частая ошибка начинающих создателей презентаций - простое копирование текста на слайды. Помните - слайды нужны скорее для подчеркивания важных данных и инфографики. По данным ученых, только 10% людей запомнят что-то на презентации, в которой слишком много текста, но с визуальными данными вроде графиков и видео этот показатель вырастет до 65%.
Чтобы проработать слайды к выступлению, подумайте над следующими вопросами:
- какой именно формат визуальных данных (фотографии, графики, видео и прочее) поможет аудитории понять вашу мысль;
- есть ли что-то типа примера из жизни, который можно показать на видео;
- можете ли вы внести в доклад интерактива, попросив слушателей обсудить или прокомментировать визуальные данные.
Главное, о чем стоит помнить - избегайте «простыней» текста а-ля «Звездные войны» и длительных пауз между слайдами.
Читайте также: Право на ошибку
Фото: pinterest.ru