Успешная презентация: советы психологов

Презентация - то, с чем рано или поздно придется столкнуться практически любому офисному работнику. Будь то оценка проекта, отчет или иная задача - зачастую именно формат презентации позволяет быстро и четко донести до слушателей суть. И всегда (независимо от того, слушают вас 10 человек или 1000) стоит готовить презентации максимально эффективно - именно о небольших способах, помогающих в этом, и рассказали психологи в рамках статьи для издания «Science of people».

Шаг 1: распределите информацию грамотно

Часто начинающие составители презентации предпочитают хронологический порядок подачи информации, размещая важные данные в середине. Но это ошибка: по данным ученых, лучше всего запоминаются начало и конец презентации. Сделайте в своей презентации сильное начало и сильный конец - уже одно это поможет слушателям лучше ее запомнить.

Шаг 2: начните с того, что заинтересует аудиторию

«Если ты идешь на рыбалку, то думаешь о том, чего хочет рыба, а не о том, чего хочешь ты сам. Ты можешь любить торты с кремом - но рыба любит червя, и ты в итоге даешь ей именно его», - отмечал Дэйл Карнеги, автор книги «Как завоевывать друзей». С презентациями этот подход тоже работает - начните с того, что интересно аудитории. Вот пара идей:

цепляющий и актуальный вопрос;

захватывающая история по теме презентации;

что-то смешное (только на самом деле смешное);

интересный факт, который заставит людей захотеть узнать побольше.

Шаг 3: закончите тем, что нужно запомнить

Финал презентации - данные, которые люди должны запомнить. Чтобы вывести такие данные в доступном аудитории формате, задайте себе следующие вопросы:

в чем идея вашего доклада;

каких действий вы ждете от аудитории;

что самое важное вы планировали донести;

как вы можете сказать слушателям «спасибо».

Шаг 4: не пренебрегайте визуальными данными

Частая ошибка начинающих создателей презентаций - простое копирование текста на слайды. Помните - слайды нужны скорее для подчеркивания важных данных и инфографики. По данным ученых, только 10% людей запомнят что-то на презентации, в которой слишком много текста, но с визуальными данными вроде графиков и видео этот показатель вырастет до 65%.

Чтобы проработать слайды к выступлению, подумайте над следующими вопросами:

какой именно формат визуальных данных (фотографии, графики, видео и прочее) поможет аудитории понять вашу мысль;

есть ли что-то типа примера из жизни, который можно показать на видео;

можете ли вы внести в доклад интерактива, попросив слушателей обсудить или прокомментировать визуальные данные.

Главное, о чем стоит помнить - избегайте «простыней» текста а-ля «Звездные войны» и длительных пауз между слайдами.

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Фото: pinterest.ru