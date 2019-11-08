Качества лидера

Не являясь прирожденным лидером, можно им стать и развить лидерские качества. Для этого понадобится большое желание, терпение и кропотливая работа над собой.

Каждый лидер наделен определенными качествами.

Твердость

Чтобы находить выход из непростых ситуаций и принимать правильные решения, зачастую нужно проявлять твердость. За личностью, которая не в состоянии проявлять твердость характера и упорство в нужный момент, никогда не потянутся люди.

Харизма

Если харизма не дана человеку от природы, развить ее непросто. Но возможно! На эту тему написано множество книг. Харизма - это качество личности, которое притягивает людей. И чтобы ее развить, нужно полюбить людей и жизнь.

Преданность

Настоящий лидер предан делу. В таком случае ему гораздо проще заставить команду поверить в общее дело. Преданность выражается и в иных вещах, например в том, что лидер готов сделать ради достижения поставленных целей.

Коммуникабельность

Не сложно заметить, что в любой компании люди непроизвольно тянутся к самому коммуникабельному, легко идущему на контакт человеку. Чтобы стать лидером, необходимо развивать навыки общения с самыми разными людьми.

Компетентность

Лидер должен детально разбираться в идее, в которой стремится убедить людей. За компетентным лидером люди следуют по собственной воле.

Смелость

Происходят ситуации, которые требуют смелого и решительного подхода. Лидер, несомненно, должен обладать такими качествами и уметь принимать правильные решения.

Дальновидность

Лидер должен обладать дальновидностью, чтобы уметь находить решение проблемы, предвидя возможные негативные последствия и грамотно их избегая.

Концентрированность

Лидер умеет в нужный момент сконцентрироваться на поставленной задаче и верно расставить приоритеты.

Великодушие

Хороший лидер должен действовать не только в личных интересах, но и в интересах группы и каждого отдельно взятого участника.

Инициативность

Чтобы стать успешным, надо действовать и проявлять инициативу.

Искусство слушать и слышать

Это лидерское качество требует большой работы над собой. Лидер должен уметь выстраивать коммуникационную стратегию таким образом, чтобы последователи говорили с ним обо всем, что происходит, будь то позитивные или негативные события.

Позитивный настрой

Позитивные установки оказывают влияние на становление успешной личности. Самые эффективные лидеры умеют из негатива извлечь позитив.

Умение справляться с трудностями

В любой сфере деятельности встречаются трудности. Чтобы научиться грамотно с ними расправляться, нужно анализировать ситуацию в целом, а не фрагментарно, предпринимать упорядоченные, а не хаотичные действия, направленные на решение проблемы. И ни в коем случае не сдаваться.

Ответственность

Хороший лидер четко знает зону своей ответственности и не станет перекладывать ее на чужие плечи. Лидер умеет брать на себя ответственность и достойно отвечать за решения и поступки.

Самоуверенность

Неуверенность в собственных силах вредит не только лидеру, но и группе его последователей. Лидер непременно должен быть уверен в себе и заражать уверенностью других.

Дисциплина

Дисциплина лежит в основе успешного достижения целей. Чтобы развить лидерские качества, стоит внедрить дисциплину во все сферы деятельности.

Развитие

Настоящий лидер не будет останавливаться на достигнутом и почивать на лаврах. Развитие и самосовершенствование для лидера - перманентный процесс.

Развивайте знания и умения, концентрируйтесь на целях и задачах, и всё обязательно получится!

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Фото: ukr.media