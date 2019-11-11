Как мысли могут повлиять на бизнес?

Большинство специалистов в области психологии выказывают уверенность, что мысли материальны, и человеку вполне по силам воссоздать нужную реальность.

Правильные мысли могут стать отличным помощником в получении самых разнообразных жизненных благ.

Если в любой сфере жизни, включая работу, мыслить исключительно в негативном формате, то положительный результат не наступит. Если человек думает, что живет плохо, зарабатывает мало, - он так и будет плохо жить и мало зарабатывать. Если настроить ход мыслей на то, что вы - профессионал, дела компании на высоте, то покорить вершины успеха станет гораздо проще.

Почему так происходит? Все, что мы имеем - результат мыслей. Хотим мы или нет, сила мысли материализует любые запросы. Если ныть и жаловаться, что успешные сделки срываются, они не перестанут срываться, если уверены, что постоянно опаздываете на важные встречи, опоздания продолжатся. Потому, что мозг запрограммирован на неудачи.

Сознание можно и нужно перепрограммировать на успех. Необходимо понять и принять значимость силы мысли и увидеть связь между образом мышления и действительностью.

Существует несколько инструментов для организации правильного мышления. Необходимо учиться мыслить в утвердительном ключе. Сила мысли не видит различий между тем, что мы хотим и не хотим, она просто материализует то, о чем мы сигнализируем. Хотите заболеть? Непременно заболеете. Если твердо решили быть здоровым - будет так. Важно не просто мыслить, но и чувствовать себя позитивно. Заменять негативные убеждения на положительные. Не думать, что теряете клиентов, а быть уверенным в своем профессионализме и умении работать с людьми.

Из мыслей и речи нужно непременно исключить установку «Я не могу».

Конечно, отследить каждую мысль невозможно. Но с помощью чувств и эмоций мы можем «видеть» то, что творится у нас в голове, и любой негатив стараться перевести в позитив.

Выработать привычку мыслить позитивно можно регулярно проговаривая любые подходящие положительные утверждения. «Я - профессионал», «Я живу в достатке», «Я доволен жизнью», «Я - выгодный и надежный партнер». Вы должны быть уверены в успехе, и он не заставит долго ждать.

Если человек испытывает сильные позитивные эмоции и создает мысленное намерение получить желаемое, он начинает прилагать максимум усилий к тому, чтобы его желание реализовалось. В противном случае негативные установки будут существенно тормозить вас на пути к реализации желания.

Люди, как правило, не задаются неразрешимыми задачами. Мужчина вряд ли станет мечтать о том, чтобы самостоятельно родить ребенка, а женщина не захочет профессионально заняться реслингом. Если цель - увеличить продажи, к примеру, в три раза, то вы в состоянии ее достичь.

Определите желание и задайтесь целью.

Сформируйте намерение. Готовы начать путь к цели сию минуту? Или нужен детальный план? Намерение отражает готовность действовать.

Вы должны быть уверены в том, что цель достижима. Исключайте любые сомнения и не ищите пути к отступлению.

«Проживите» результат. Попробуйте день провести так, как если бы цель уже была достигнута.

Действуйте. Ни одно желание не исполнится, если ждать его исполнения, лежа на диване. Прислушивайтесь к ощущениям и действуйте. Любой путь начинается с первого шага.

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Фото: analitic.livejournal.com