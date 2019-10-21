Конференции «like a boss» - как получить максимум

Конференции, презентации, открытые уроки и мастер-классы - все это сегодня доступно и популярно практически во всех профессиях. И конечно, если вам выпал шанс попасть на подобное мероприятие (или вас послали туда как представителя компании), стоит помнить пару полезных хитростей, которые помогут вам провести время с пользой. Советуют специалисты портала о психологии «Science of people».

Хитрость 1: не забудьте бейджик и визитки

В первую очередь озаботьтесь поиском бейджика или значка, который подскажет участникам мероприятия, кто вы. Это первое, что будет бросаться в глаза собеседнику - и своего рода «визитка», по которой собеседник определит для себя ваш уровень и решит, стоит с вами беседовать или нет. Да и вы сможете без проблем найти интересных вам людей.

Визитки, хоть и отступают сегодня под натиском электронных «собратьев», все еще актуальны. Бумажные прямоугольники легко хранить и приятно раздавать, при этом ваша визитка поможет подчеркнуть приятное впечатление от общения с вами: ведь вы, по сути, дарите кому-то полезный контакт.

Хитрость 2: подайте себя грамотно

Если вам нужно выступить или задать вопрос, стоит сначала представиться. И в этот момент вы можете сфокусировать аудиторию на себе, грамотно построив буквально пару вступительных предложений. «Ищу идеи проектов для будущего бизнеса...», «Помогаю в том числе сидящим здесь людям посредством исследований в области...» - все это «зацепит» аудиторию. Если вам нужно обратить на себя внимания - это весьма полезная хитрость.

Хитрость 3: подумайте, что предложить людям

Автор книги «Captivate: наука общения» Ванесса ван Эдвардс рассказала, что в начале своей карьеры совершала одну и ту же ошибку. «Я шла на конференции и семинары с четкой целью - получать информацию. Я задавала много вопросов, собирала обильный урожай визиток, но чувствовала себя не слишком довольной. Затем я поняла, что стоит не получать, а предлагать самой.

Как-то раз меня позвали на конференцию как блогера, то есть все, что нужно было сделать - осветить потом мероприятие на своем сайте. Естественно, я сразу начала искать, о чем бы таком написать, но реальной сиюминутной выгоды не планировала - так, привлечь потом в блог побольше людей. Но в конечном итоге я с таким удовольствием провела время и завела столько знакомств, что и сегодня, более 8 лет спустя, в моей записной книжке есть контакты с того мероприятия - и я все еще работаю с этими людьми.

Позже я поняла, в чем был фокус: нужно задуматься, что вы можете дать посетителям мероприятия. Какую пользу они получат от того, что познакомятся с вами? Что вы можете предложить из интересного им? Менталитет предложения более выигрышен - вы устанавливаете долговременные связи, чувствуете себя уверенно, вы предлагаете, а не просите», - отмечает Ванесса.

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Фото: micik.ru