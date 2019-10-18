Как говорить по телефону - советы психологов

Телефон сегодня есть у каждого: даже дети с малых лет не расстаются со «звонилками». Но откуда мы черпаем знания о том, как общаться по телефону? И почему в ходе разговора нам проще порой сказать неправду?

В нашем материале - заметки экспертов психологии портала «Science of People» касательно телефонных разговоров.

Совет 1: делайте заметки при важных звонках

По данным экспертов, из трех способов коммуникации (личная беседа, письмо на электронную почту, телефонный звонок) наибольшая вероятность получить ложные данные приходится именно на телефонный звонок. Дело в том, что при разговоре по телефону мы не видим собеседника, а сама беседа не оставляет следов.

Психологи при важных звонках рекомендуют говорить собеседнику фразу типа «Я буду делать пометки, чтобы точно ничего не упустить». Так вы убьете сразу трех зайцев:

покажете, что организованны и надежны;

сможете затем ссылаться на разговор;

сможете уточнять детали при личной встрече или по электронной почте.

Совет 2: контролируйте эмоции

Психологический факт - чем более высокий тон у говорящего с нами человека, тем больше нам кажется, что он некомпетентен. Не хотите, чтобы вас тоже считали профаном? Перед звонком сделайте глубокий вздох, медленно выдохните и расслабьте плечи. Пары повторений будет достаточно, чтобы успокоиться и вернуть голос в норму. А если вы нервничаете - попробуйте говорить на выходе.

Совет 3: старайтесь говорить, не повышая и не понижая голос

Этой уловкой часто пользуются продавцы разного рода услуг: бодрое громкое приветствие, затем тихие условия или цены и потом снова громкое уведомление об акции или выгоде. Если обозначать повышение громкости жирным, выйдет примерно так: «Только сегодня! Специальная цена на новый кухонный комбайн - всего 2000 рублей, и ваш новый кухонный помощник уже в пути!»

Старайтесь держать свой «уровень громкости» на «средних» значениях - говорите четко и не слишком громко. Громкая речь по телефону сигнализирует собеседнику о том, что вы не уверены в своих силах или в том, что говорите.

Совет 4: используйте окситоцин

Звучит сложно? На самом деле окситоцин - гормон, благодаря которому мы чувствуем близость и расположение к человеку, с которым общаемся. Иногда его называют «гормон любви» - а вырабатывается он через зрительный контакт. Как это поможет в телефонной беседе? Очень просто - если вы при разговоре будете видеть фото собеседника, ваш голос станет более мягким и теплым. Мозг ощутит, что вы общаетесь именно с человеком, и он начнет выработку окситоцина, который и приведет к нужному эффекту.

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Фото: talkdevice.ru