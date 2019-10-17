Готовимся к переговорам - секреты и уловки

Пытаетесь ли вы продать машину, купить на «Авито» газонокосилку или найти что-то интересное на «блошином рынке» - вы ищете лучший для себя вариант. Однако стоит помнить о том, что ваш собеседник тоже ищет выгоду - и поэтому зачастую сделка не заключается.

В нашем кратком руководстве - советы касательно переговоров, которые легко применить уже в следующей важной для вас беседе. Это не догмы, которым стоит слепо следовать - это советы от специалистов по поведенческой психологии. Изучайте, развивайте свои навыки - и удачных вам сделок!

Совет 1: окажите услугу

Если тот, с кем вам предстоит важный разговор, получит от вас какую-либо помощь до переговоров, то у него возникнет желание ответить взаимностью. Просто сравните схемы:

услуга - переговоры - результат;

переговоры - результат.

Помощь или услуга, оказанные до переговоров, заставят собеседника захотеть помочь вам. Так устроена наша психика - мы привыкли отвечать взаимностью, и глупо этим не пользоваться.

Совет 2: сначала еда, потом разговоры

В рамках исследования «Еда во время переговоров» Лакшми Балачандра, доцент в Колледже Бабсона (частная бизнес-школа в США) выяснила: совместный прием пищи помогает искать выгоды и находить взаимно удовлетворяющие решения спорных вопросов. А если еще и есть одинаковую еду, то можно добиться более тесного сотрудничества. Дело в том, что во время приема пищи мы чувствуем связь с собеседником не как с абстрактным бизнес-партнером или коллегой, а как с конкретным человеком, личностью.

Совет 3: сформулируйте четкую цель

«Если вы беспокоитесь о том, что ваши нервы подведут и переговоры провалятся, просто сформулируйте для себя четкую цель. Обозначьте одно простое намерение: зачем вам этот разговор? Что он даст?», - пишет в книге «Сразись со страхом и победи» Дон Грин. Если вы сформулируете что-то вроде «Нужно повышение зарплаты на 20%», вам будет проще как строить диалог, так и не «соскальзывать» на второстепенные темы.

Совет 4: используйте язык тела

Тело сигнализирует нашим собеседникам о множестве вещей, часть из которых воспринимается мозгом на бессознательном уровне. Сколько раз вы чувствовали себя неловко или неуверенно на совещании? А открыто и спокойно? Знайте - отчасти это было вызвано позами и жестами собравшихся. Вот подборка лайфхаков касательно телодвижений:

не сжимайте кулак. Это однозначно будет воспринято как негативный сигнал, чаще всего - как угроза. Держите руки на виду, расслабьте их;

держите в руках один предмет. Психология беспощадна - все, кто на совещание несет более одного предмета, кажутся нам ленивыми и безответственными. Оставьте пальто в кабинете, сложите важные мелочи в портфель или сумку - и будете выглядеть лучше;

сидите под углом примерно в 45 градусов. Если расположиться под таким наклоном, вы покажетесь более открытым и предприимчивым, в то время как сидящие прямо люди будут ощущать беспокойство.

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Фото: lifemotivation.ru