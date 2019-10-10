Сетевые мероприятия - как извлечь максимум
Совет 1: стойте в правильном месте
Самая частая ошибка - стоять у входа. Это худшее место, и вот почему: вы не даете людям и шанса осмотреться и освоиться. В первую очередь человек, попавший на сетевое мероприятие как гость, определяет для себя важные точки: расположение столов с водой и закусками, пути к своему месту в зале, место, в котором можно поговорить по телефону. Дайте людям время освоиться - встречайте их в районе бара / коктейльной зоны. Эти места сигнализируют - человек готов расслабиться и поболтать.
Совет 2: не забывайте про визитки
Важно уметь быстро дать и принять визитную карточку. Проще всего использовать систему «правый карман - мои визитки, левый - чужие». Не стоит прятать их слишком глубоко - копание в сумке или пиджаке никого не красит.
Совет 3: запоминайте имена
Звучит сложно, учитывая количество возможных знакомств? Специально для вас - придуманная учеными Университета Эмори техника, позволяющая на 69% улучшить запоминаемость имен. Все просто:
- определите имя, которое нужно запомнить;
- найдите в образе человека ассоциацию, которая в этом поможет.
Простой пример - вот фото девушки по имени Вера.
Ее волосы собраны в прическу, направленную вверх. Прием основан на научно проверенном методе «EON-Mem» и помогает как запомнить больше имен, так и превратить это нудное занятие в творческий процесс.
Совет 4: найдите «якорных арендаторов»
Психологи называют первого человека в группе, с которым вы заводите беседу, «якорным арендатором». Суть вот в чем - подружившись с ним, вы автоматически получаете кредит доверия со стороны остальных членов группы. Это не только отличная стратегия поиска клиентов, но и значительная экономия вашего времени. Вместо расспроса всех по отдельности вы можете работать сразу с группами.
Совет 5: не забывайте о новых контактах
Не стоит просто раздавать визитки и ждать у моря погоды. Люди сегодня постоянно чем-то заняты, и потоки новой информации просто вымоют вас из их памяти, если вы не будете напоминать о себе. Поэтому постарайтесь встречаться с теми людьми, с которыми выстраиваете отношения, хотя бы раз в месяц. Вот универсальные поводы пообщаться:
- передача полезностей (журналов, брошюр, пробников);
- рассказ о возможностях, которые могут заинтересовать собеседника;
- поздравления с праздниками
Совет 6: подбирайте правильную одежду
В зависимости от типа встречи и дресс-кода вы можете выбрать самые разные сочетания вещей, но есть пара универсальных советов, подходящих практически под все сетевые мероприятия:
- носите удобную обувь;
- старайтесь подбирать чуть более строгие комплекты, чем требует дресс-код.
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Фото: саров.рф