Сетевые мероприятия - как извлечь максимум

Работа в сети или просто в крупной компании с множеством филиалов рано или поздно потребует от вас присутствия на том или ином мероприятии. Общий термин для таких событий - сетевые мероприятия - подразумевает большое количество людей, которые так или иначе заинтересованы в вашем продукте, но пока не готовы его покупать. Ваша задача - попробовать вовлечь этих людей в ваш план продаж. Что рекомендуют делать психологи?

Совет 1: стойте в правильном месте

Самая частая ошибка - стоять у входа. Это худшее место, и вот почему: вы не даете людям и шанса осмотреться и освоиться. В первую очередь человек, попавший на сетевое мероприятие как гость, определяет для себя важные точки: расположение столов с водой и закусками, пути к своему месту в зале, место, в котором можно поговорить по телефону. Дайте людям время освоиться - встречайте их в районе бара / коктейльной зоны. Эти места сигнализируют - человек готов расслабиться и поболтать.

Совет 2: не забывайте про визитки

Важно уметь быстро дать и принять визитную карточку. Проще всего использовать систему «правый карман - мои визитки, левый - чужие». Не стоит прятать их слишком глубоко - копание в сумке или пиджаке никого не красит.

Совет 3: запоминайте имена

Звучит сложно, учитывая количество возможных знакомств? Специально для вас - придуманная учеными Университета Эмори техника, позволяющая на 69% улучшить запоминаемость имен. Все просто:

определите имя, которое нужно запомнить;

найдите в образе человека ассоциацию, которая в этом поможет.

Простой пример - вот фото девушки по имени Вера.

Ее волосы собраны в прическу, направленную вверх. Прием основан на научно проверенном методе «EON-Mem» и помогает как запомнить больше имен, так и превратить это нудное занятие в творческий процесс.

Совет 4: найдите «якорных арендаторов»

Психологи называют первого человека в группе, с которым вы заводите беседу, «якорным арендатором». Суть вот в чем - подружившись с ним, вы автоматически получаете кредит доверия со стороны остальных членов группы. Это не только отличная стратегия поиска клиентов, но и значительная экономия вашего времени. Вместо расспроса всех по отдельности вы можете работать сразу с группами.

Совет 5: не забывайте о новых контактах

Не стоит просто раздавать визитки и ждать у моря погоды. Люди сегодня постоянно чем-то заняты, и потоки новой информации просто вымоют вас из их памяти, если вы не будете напоминать о себе. Поэтому постарайтесь встречаться с теми людьми, с которыми выстраиваете отношения, хотя бы раз в месяц. Вот универсальные поводы пообщаться:

передача полезностей (журналов, брошюр, пробников);

рассказ о возможностях, которые могут заинтересовать собеседника;

поздравления с праздниками

Совет 6: подбирайте правильную одежду

В зависимости от типа встречи и дресс-кода вы можете выбрать самые разные сочетания вещей, но есть пара универсальных советов, подходящих практически под все сетевые мероприятия:

носите удобную обувь;

старайтесь подбирать чуть более строгие комплекты, чем требует дресс-код.

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Фото: саров.рф