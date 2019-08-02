Как установить прочные отношения
Уровни дружбы: нужно более 200 часов
Обычное дело для книг или фильмов - герои только знакомятся, а через 20 минут уже становятся лучшими друзьями. В жизни процессы социальных контактов протекают медленнее. И Джеффри Холл, профессор Университета Канзаса, знает точные цифры:
- от незнакомца к знакомому - 50 часов общения;
- от знакомого к другу - 90 часов общения;
- от друга к лучшему другу - 200 часов общения.
Оценили масштаб? Так что не стоит пытаться сразу стать лучшим другом человека только потому, что он для вас по какой-то причине важен. Стройте отношения постепенно, не навязывайте свое общество - и ваши «инвестиции» дадут результат.
«Третье место»: где искать друга
Американский слоциолог и урбанист Рэй Ольденбург придумал концепцию, известную как «Третье место» (желающим узнать подробнее стоит прочесть одноименную книгу, доступную на русском). Суть концепции: большую часть времени вы проводите дома и на работе. Это два ваших ключевых места, а «Третье место» - это пространство, в котором вы общаетесь и ищете новые знакомства. Часто это клуб, кафе, спортзал - любое место, в которым вы можете общаться, не кривя душой. Если у вас еще нет такого места - стоит его найти.
Общие эмоции: не стесняйтесь делиться
Многие психологи советуют в качестве темы для диалога с человеком, который вам интересен, искать некие общие увлечения: спорт, музыка, книги и прочее. Но часто люди следуют этому совету слишком формально, по сути, просто обмениваясь информацией. Не стесняйтесь выражать эмоции - расскажите не только о том, какие вы любите книги, но и поделитесь эмоциями, которые они вызвали. Эмоции прекрасно запоминаются, так что позволяют создать более прочную социальную связь.
Доктор Джон Готтман, исследующий человеческие отношения, ввел для таких случаев термин «эмоциональная вставка». Суть в том, мы постоянно пытаемся «соединиться» эмоциями с собеседником, выдавая «импульсы» эмоций разного рода, пока не подберем подходящие. Согласно исследованиям Готтмана, для пар, которые разделяют эмоции, характерны более длительные отношения, однако важно не переусердствовать.
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Фото: psy-space.ru