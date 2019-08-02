Как установить прочные отношения

Как вывести простой разговор на новый уровень, который позволит создать устойчивую социальную связь? Сколько нужно времени, чтобы установить отношения? И где находится ваше лучшее место для общения? Эти и другие вопросы - в нашем материале.

Уровни дружбы: нужно более 200 часов

Обычное дело для книг или фильмов - герои только знакомятся, а через 20 минут уже становятся лучшими друзьями. В жизни процессы социальных контактов протекают медленнее. И Джеффри Холл, профессор Университета Канзаса, знает точные цифры:

от незнакомца к знакомому - 50 часов общения;

от знакомого к другу - 90 часов общения;

от друга к лучшему другу - 200 часов общения.

Оценили масштаб? Так что не стоит пытаться сразу стать лучшим другом человека только потому, что он для вас по какой-то причине важен. Стройте отношения постепенно, не навязывайте свое общество - и ваши «инвестиции» дадут результат.

«Третье место»: где искать друга

Американский слоциолог и урбанист Рэй Ольденбург придумал концепцию, известную как «Третье место» (желающим узнать подробнее стоит прочесть одноименную книгу, доступную на русском). Суть концепции: большую часть времени вы проводите дома и на работе. Это два ваших ключевых места, а «Третье место» - это пространство, в котором вы общаетесь и ищете новые знакомства. Часто это клуб, кафе, спортзал - любое место, в которым вы можете общаться, не кривя душой. Если у вас еще нет такого места - стоит его найти.

Общие эмоции: не стесняйтесь делиться

Многие психологи советуют в качестве темы для диалога с человеком, который вам интересен, искать некие общие увлечения: спорт, музыка, книги и прочее. Но часто люди следуют этому совету слишком формально, по сути, просто обмениваясь информацией. Не стесняйтесь выражать эмоции - расскажите не только о том, какие вы любите книги, но и поделитесь эмоциями, которые они вызвали. Эмоции прекрасно запоминаются, так что позволяют создать более прочную социальную связь.

Доктор Джон Готтман, исследующий человеческие отношения, ввел для таких случаев термин «эмоциональная вставка». Суть в том, мы постоянно пытаемся «соединиться» эмоциями с собеседником, выдавая «импульсы» эмоций разного рода, пока не подберем подходящие. Согласно исследованиям Готтмана, для пар, которые разделяют эмоции, характерны более длительные отношения, однако важно не переусердствовать.

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Фото: psy-space.ru