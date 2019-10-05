Вещи, которые удивляют: взгляд карьерного тренера

Марти Немко, получивший титул «Лучший карьерный тренер Сан-Франциско», имеет в своем портфолио опыт работы с более чем 5000 клиентов, 11 книг (суммарный тираж 250 000 экземпляров) и 3500 публикаций на различных порталах, рассказывает сайту psychologytoday.com о вещах, которые удивляют и озадачивают его в современном подходе к жизни.

Почему люди так ценят материальные блага?

Как литература, в том числе и деловая, так и простая логика говорят нам - покупка большого числа вещей не делает человека счастливее. Часто это работает скорее в обратную сторону - страдают ваша финансовая безопасность и свобода выбора поиска работы. Если вы привыкли покупать много вещей достаточно регулярно, вы скорее выберете хорошо оплачиваемую, но не слишком приятную вам работу, чем наоборот.

Помните - стремление ко все большему количеству покупок очень похоже на зависимость. Эта «беговая дорожка» - люди бегут по ней до тех пор, пока не упадут от усталости.

Почему люди так ценят статусные вещи?

Мерседес дороже обслуживать, чем Тойоту, которая еще и стоит дешевле. За стоимость часов Rolex или Cartier вы можете купить десяток часов Casio, которые как минимум будут не хуже показывать время. За ту цену, что просят за квартиру в престижном районе, вы можете купить две квартиры в менее престижных. Но люди упорно продолжают покупать статусные товары.

Вера в статусные товары базируется на простом аспекте: если человек покупает что-то статусное, то ему кажется, что он впечатляет других, выглядит в их глазах более достойным. Но эффект порой обратен: если люди видят, сколько вы тратите на статусные вещи, то им скорее покажется, что вы «бросаетесь деньгами».

Почему сегодня так распространено негативное отношение к мужчинам?

Конечно, есть известные и уважаемые мужчины, которых иначе как негодяями или подлецами не назовешь. Но кто сказал, что есть какой-то гендерный барьер? И женщины, и мужчины сегодня могут быть как обожаемыми, так и ненавистными фигурами. Тем не менее, мне кажется, что сегодня мужчины получают больше упреков и оскорблений, чем когда-либо. Книги уровня «Нужны ли мужчины?» Морин Дауд, обвинения всех подряд в домогательствах - это явный перебор.

Почему люди негативно относятся к поведенческой генетике?

Мы с готовностью применяем наработки в области выведения новых сортов овощей и фруктов - кто откажется от томатов с более насыщенным вкусом? И в нашей жизни мы тоже много говорим о генетике - цвет глаз, предрасположенность к болезням и многие другие факторы, на которые она влияет, нами поняты и приняты. Но почему, едва разговор касается влияния генетики на поведенческие характеристики, мы считаем, что она «не работает»? Почему все уверены, что на такие качества, как альтруизм, стиль принятия решений, навыки управления и прочие генетика не влияет? Конечно, пока мы далеки от чего-то вроде «таблетки альтруизма» или генетического редактирования «идеального человека», но стоит признать - разработки и новости этого края науки часто воспринимаются в негативном ключе.

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Фото: mind-control.ru