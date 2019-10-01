Три столпа лидерства

Лидеры - уникальные люди. Их навыки и качества позволяют успешно руководить коллективами, и считается, что стать лидером непросто. Но вопрос в том, как именно обычный человек может стать лидером. Задумайтесь - если бы в школах не преподавали, например, математику, овладевшие ей люди тоже высоко ценились бы в обществе. Так и с лидерством - образования по этому «предмету» мы не получаем.

В культуре лидеров скорее превозносят за «внешние» характеристики: влияние, манеру поведения, интеллект. Но путь к лидерству - это и внутренние изменения, работа над собой. Мел Шварц, спикер TEDx, психотерапевт и автор журнала «Психология сегодня» предлагает изучить три столпа, на которых можно успешно построить «платформу» подлинного лидерства.

Эмоциональный интеллект

Лидеры очень эффективно общаются. И это умение проистекает не просто из тренировок речи, но и из умения найти связи с другими людьми на уровне эмоций. Дело в том, что в диалогах мы часто считаем, что нашим собеседникам понятно все, что мы говорим, и они смотрят на вещи с той же точки зрения. Но мы не роботы - и одни и те же фразы могут быть по-разному интерпретированы разными людьми. Вдохновляя одних, можно разочаровывать других.

Подлинный лидер умеет эмоционально «настроиться» на свой коллектив. «В моей практике обучения руководителей я часто прошу их - обсуждайте не фактические и предметные вопросы, построенные на сухих фактах, а эмоции. Проблемы, разочарования, недопонимание - всего этого легко избежать. Эмоциональное общение - общение более информативное», - рассказывает Шварц.

Подлинность

«Я использую термин «подлинное лидерство», чтобы вы могли выделить людей, которые особым образом на вас влияют. Если вы встретите такого лидера, сразу это поймете - поймете, что находитесь в компании неординарного человека. Помните - подлинные лидеры всегда учатся у тех, кто их окружает, они всегда находятся в движении, а не упиваются самим фактом того, что они главные», - отмечает Шварц.

Многие люди сегодня интерпретируют лидерство как правление, то есть для них очень важно чужое мнение. Они готовы обманывать, скрывать свои идеи и манипулировать людьми - лишь бы создать о себе хорошее мнение как о руководителе. Подлинные лидеры об этом не беспокоятся - они всегда в контакте со своим окружением и не стесняются показать эмоции, научиться чему-то у коллектива. «Когда вы свободны от беспокойства о том, что думают о вас окружающие, вы можете настроиться на нужные задачи», - пишет Шварц.

Принятие неопределенности

«Лидер должен на интуитивном уровне быть готов к тому, что придется принимать решения в условиях неопределенности. Наша любовь к прогнозам и графикам приобрела пугающие черты - мы стараемся избегать решений, которые не просчитаны наперед. Но мы не можем вести за собой людей, сидя за их спинами и просчитывая разные варианты событий, как в шахматной партии.

Лидер должен понимать: последствия возможной ошибки - ничто по сравнению с бездействием. Аналитическое рабство - не для лидеров, они должны быть информированы, но не погребены под горой данных», - говорит Шварц.

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Фото: osp.ru