Выбираем работу: советы карьерного тренера

Марти Немко, специалист по построению карьеры и коучингу, обучивший более 5000 клиентов и написавший 11 книг общим тиражом в 250 000 экземпляров, делится секретами того, как можно распознать не слишком хороший вариант работы уже на стадии переговоров по почте и собеседований.

«Так много людей начинают работу на новом месте с надеждами и ожиданиями, а заканчивают в унынии: плохой начальник, никакой деловой этики и не слишком понятные задачи. Но я был удивлен, когда узнал, как плохо соискатели проверяют работодателей, особенно в свете того, что работодатели знают о них буквально все. Есть вещи, которые обязательно стоит учесть при поиске работы», - пишет Немко.

Перед подачей заявки на собеседование

Самый лучший совет всем соискателям - расскажите знакомым, что ищите работу. Если у них есть на примете вакансии, они подскажут вам об этом - и уж точно не предложат плохое или неудачное в плане карьеры место.

Также важно уметь читать тексты вакансий. Все чаще работодатели используют шаблонные фразы, которые скрывают за собой одни и те же вещи. Вот примерный список:

«быстро развивающаяся компания» = вам придется постоянно брать на себя новые задачи;

«ориентированы на результат» = вам придется выполнять задачи, даже если в процессе нужно будет нарушать нормы деловой этики и морали;

«нужны инициативные сотрудники» = вам не к кому будет обратиться за помощью, пока вы вникаете в свои обязанности.

Если вам интересна конкретная организация, не бойтесь подать туда заявку, даже если на сайтах по поиску работы вакансий нет. Проще всего позвонить или отправить электронное письмо. Если у вас есть список нескольких компаний - оповестите все. Конечно, процент удачных звонков и писем будет мал, но вам и не нужно 3 или 4 работы, правда?

В процессе собеседования

Подумайте дважды о том, стоит ли работать на компанию, которая предлагаем многоступенчатое собеседование. Тест по почте, тест при личной встрече с менеджером, пробное задание или тестовые поручения - все это указывает на неуважение к соискателю.

Также задайте себе следующие вопросы:

реагирует ли организация на ваши письма, есть ли человек, который уведомляет вас, как идет рассмотрение вашего резюме?

насколько профессионально проводится собеседование? Ваш собеседник - тот, кто разбирается в задачах вакансии, на которую вы претендуете?

Если собеседование проводится в группе - каково настроение других кандидатов?

А эти вопросы стоит задать тому, кто вас собеседует:

есть ли что-то, что делает вашу компанию отличающейся от других?

если представить, что я уже в штате и готов работать - чего бы вы в идеале ожидали от меня в первый месяц?

я ознакомился с требованиями к вакансии. Но что лично вы считаете самым важным навыком человека на этой должности?

Эти вопросы предполагают четкие и ясные ответы касательно того, чем и как вы будете заниматься. Чем больше в ответе «воды» и неясных инструкций, тем меньше человек, ведущий собеседование, разбирается в особенностях закрываемой вакансии.

Эти вопросы - лишь база, которая поможет вам лучше понять ситуацию в компании в целом и вокруг вашей вакансии в частности. Удачных вам собеседований!

Читайте также: Навыки, которые помогут в бизнес-общении

Фото: collegechoice.net