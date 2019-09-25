Психологическая безопасность в коллективе

Практически в любой организации есть начальники и подчиненные. Как правило, подчиненные работают в различных отделах, что в итоге выливается в формирование большого количества вертикальных и горизонтальных связей. И самая «хитрая» часть работы организации - наладить передачу большой идеи в эти маленькие взаимодействия между людьми. Для этого используется концепция психологической безопасности - именно о ней расскажет Эми Эдмондсон, профессор и специалист по вопросам лидерства и управления Гарвардской бизнес-школы.

Взгляд на лидерство: психология успеха

«Если вы оцените тренды в сферах лидерства и управления, то увидите, что концепция психологической безопасности фигурирует в них все чаще и чаще. Термин описывает атмосферу, в которой члены коллектива могут высказать любые мнения или идеи (даже негативные), не боясь наказания или порицания.

В организациях, где применяется такой подход, люди - главный капитал. За 20 лет изучения особенностей психологии на рабочем месте я поняла: самое сложное - привнести этот подход в команду», - говорит Эдмондсон. К слову, итогом ее исследований стала книга «Бесстрашная организация».

Ученые давно отметили - психологически стабильная формация невозможна без конфликтов, ответственности и понимания последствий своих действий. Негатив и разногласия должны присутствовать. «Не нужно думать, что «оборачивание сотрудников ватой» - лучшее решение. Подумайте о внедрении психологической безопасности как о компромиссе. И о том, что управлять атмосферой можно более конструктивно», - отмечает Дэн Кейбл, профессор Лондонской школы бизнеса.

Три компонента психологической безопасности

Ничто из перечисленного не является техническим навыком - это, скорее, упражнения для тренировки ума и переориентации мышления. Звучит просто, но на деле может оказаться нелегко.

Где бы ни был человек в иерархии компании, он должен следовать трем правилам:

1. Бросать вызов. Мы живем в мире, который постоянно меняется. Есть даже военный термин для этого: VUCA (изменчивый, неопределённый, сложный, неоднозначный). Человеку свойственно учиться на ошибках, экспериментировать - это создает пространство для творчества и эффективного решения вопросов.

2. Работать коллективно. Дайте сотрудникам понять, что мнение каждого приветствуется. Часто в коллективе формируются свои термины, которые упрощают общение - например, фраза из фильма означает целый набор действий. Всегда ищите невысказанные идеи или проблемы, которые стараются не затрагивать.

3. Отвечать по делу. Даже если вам не нравится то, что вы услышали - отвечайте, не опускаясь до критики. Любая информация важна - даже плохие новости, которые вас расстраивают или разочаровывают, помогут двигаться вперед. Поблагодарите собеседника - и продолжайте работу.

Читайте также: Навыки, которые помогут в бизнес-общении

Фото: tranyar.co.id