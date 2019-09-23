Работа с личными финансами - советы психолога

Частенько, говоря о деньгах, мы склонны вспоминать различные неудачные способы их траты. Невыгодные вклады, вложения, покупки - все это часто становится для нас тяжелым грузом, который мешает эффективно распределять деньги в настоящем. Кажется, что еще одна попытка снова может привести к проблемам, вызвать чувство вины, гнева или стыда.

Есть несколько универсальных советов, которые помогут вам в управлении личными финансами. Элис Бойс, специалист по психологическим исследованиям и автор книги «Стратегии настройки ума», расскажет о них подробнее.

Признайте, что не нужно исправлять ситуацию моментально

Допустим, что говоря о деньгах, вы переполнены эмоциями и планами, но не делаете в итоге ничего, потому что кажется, что все ваши идеи нужно воплощать одномоментно. Вместо этого вносите по одному изменению каждый раз, когда всплывает определенный денежный вопрос.

Вам кажется, что вы недостаточно откладываете? Немного увеличьте сумму - так, чтобы это не ударило по вашему карману. А что касается расходов - у вас наверняка есть услуги, которые вы оплачиваете, но не слишком активно используете (излишне дорогой интернет-тариф, подписки на телефоне и прочее).

Если вы привыкнете делать небольшие шаги вместо того, чтобы дожидаться хорошего момента для одного большого скачка, то сможете снизить свое беспокойство относительно личных финансов.

Найдите положительные изменения за последние пару лет

Вспомните свой первый день на новой работе. Сложно, правда? А теперь подумайте, сколько дел из тех, что казались вам когда-то сложными, вы сегодня делаете буквально «на автомате». С финансами та же самая история - вспомните, как изменился ваш доход и что теперь кажется более простым в процессе накопления и заработка.

Признайте, что изменения многих аспектов личных финансов - необязательны

Скорее всего, у вас есть категория затрат, которая кажется вам слишком «раздутой». В таком случае многим кажется логичным просто снизить затраты, чтобы улучшить свое финансовое положение. Но только вам решать, делать это или нет - к примеру, затраты на продукты могут сегодня быть значительными, но ради своего здоровья можно оставить их «как есть». Само понимание того, что у вас есть области, в которых вы тратите лишнее, часто помогает более трезво и спокойно оценить свои финансы.

Признайте, что многие люди боятся инвестировать

Многие считают, что такая боязнь ненормальна, а сам процесс кажется им слишком сложным. Но современное инвестирование как никогда близко к понятию «для всех», у вас есть выбор между множеством программ как в части текущих, так и в части будущих (например, пенсионных) накоплений.

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Фото: utbf.com