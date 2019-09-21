Как победить прокрастинацию

Лень и тяга к безделью порой очень полезна и бывает вызвана естественной тягой человеческого организма к отдыху, восстановлению после трудового дня. Но что делать, если рабочий день в разгаре, а вы не можете собрать себя и сесть за работу. Для начала, понять, что Вы столкнулись с прокастинацией.

Явление прокастинации - откладывать на потом важные дела, пока «жареный петух не клюнет» - вызвано рядом причин:

- отрицательное эмоциональное отношение к работе;

- отсутствие приоритетности задач (когда два-три важных дела конкурируют между собой);

- постоянное поощрение расслабляющих антирабочих привычек;

- личностный конфликт и негатив на слово «надо».

Борьба с данными причинами прокастинации и есть стремление повысить свою работоспособность, побороть лень.

Отсутствие начальников и жесткого расписания, свободный график фрилансеров расхолаживает и расслабляет. Чтобы не позволять себе откладывать дела и не сидеть потом ночами под давлением сроков сдачи проекта, предлагаем 7 способов борьбы с прокастинацией.

1. Письма самому себе (с отложенной доставкой) с описанием целей и нужных шагов до мечты для повышения мотивации.

2. Задачи внахлест. Закрыв один пункт плана на день, начните выполнение другого, а не спешите делать перерыв.

3. Чек-лист. Сюда выписываем в виде плана все пункты, которые должны закрыть сегодня. С указанием продолжительности отмечаем перерывы. Чем короче периоды отдыха, тем проще вернуться к работе. Не погружайтесь полностью в расслабленное состояние.

4. Отчеты. Они должны быть не сухими перечислениями сделанных дел. Важен анализ. Потому выписываем в три столбика:

- успешно выполнено;

- возникшие проблемы;

- планы по решению проблем/возможные доделки.

Это позволяет держать осознанное состояние, мотивировать себя.

5. Тайм-таблица. После распределения задач рисуем квадрат с указанием промежутков рабочего времени. Поработали отведенный отрезок - отметили красивым красным крестиком. Подобная таблица порадует визуалов и не позволит прерывать «красоту».

6. Клип-планирование.

Суть данного метода - крупные проекты разбиваются на ряд этапов, идеальная продолжительность каждого этапа - 30 минут.

Далее составляется план с чередованием этапов из каждого проекта. Чередование не позволит заскучать, держать интерес и мотивацию. В итоге дня не останется ни одной непроработанной задачи.

7. Взгляд на мяч - самая действенная техника: удерживать пристальное внимание на выполняемом действии в течении 3-10 секунд как бегун- спринтер контролирует дистанцию. Эта методика смягчает стресс даже от сложных задач и реализует постоянное нахождение в потоке.

Главное - подойти к борьбе с прокастинацией творчески. Писать атмосферные одухотворяющие письма, вносить красоты в оформление таблиц, в периоды отдыха баловать себя любимыми вкусняшками или иной деятельностью, спортивными упражнениями, например. И иметь четкое представление, для чего и с какой целью нужно работать, закрыть вовремя все задачи.

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Фото: skrepo.ru