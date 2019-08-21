Когда неудача - на пользу

Обычно мы склонны бояться неудачи. Но с точки зрения многих руководителей в неудачах есть и конструктивные аспекты, помогающие в дальнейшей жизни и работе. Один из самых ярых сторонников «неудачного обучения» - Джефф Безос, генеральный директор Amazon.

«Чтобы изобретать что-то новое, нужно экспериментировать. Но если вы заранее знаете, как все сработает - это не эксперимент. Многие крупные компании поддерживают эксперименты, но не хотят неудач, хоть они и необходимы», - говорит Безос.

Вот три особенности, которые помогут посмотреть на неудачи по-новому.

Неудачи - неотъемлемая часть инноваций

Безос, как и многие другие предприниматели, признает, что неудача и инновации идут рука об руку. Сколько вообще инноваций, которые мы сегодня используем, создано с первого раза? Рискнем предположить, что чертовски мало. Сколько раз Стив Джобс пробовал внедрять новые продукты? От компьютера Apple II поначалу отказались даже в Commodore и Atari!

Да, вы можете много раз потерпеть неудачу. Но преимущества настоящего инновационного успеха могут быть поистине впечатляющими. «Это как шанс в 10% на то, что вы сорвете 100% банка. Нужно принимать эту ставку каждый раз», - отмечает Безос.

Неудачи формируют комфортную рабочую обстановку

«За свою карьеру я повидал немало подходов к неудачам. Были коллективы, которые относились к ним философски, были и воспринимающие их как поражение. Могу сказать с уверенностью - если в коллективе спокойно относятся к неудачам, работа будет продуктивнее», - рассказывает Виктор Липман, бизнес-тренер и автор книги «Как управлять трудными сотрудниками».

Неудачи помогают улучшать навыки менеджмента

«Это история из времен, когда я только начинал карьеру, стараясь стать хорошим управленцем.

Один из менеджеров работал над моим проектом и еще над одним, более крупным. На более крупном проекте были более жесткие сроки, и менеджер спросил меня, может ли он поработать над моим проектом чуть позже. Суть моего проекта заключалась в оценке работы сотрудников. Будучи вежливым, но неопытным, я дал свое согласие.

В итоге все вылилось в срыв сроков, угрозу судебных исков и невозможность нормально закончить мой проект. Также это повлияло на наши финансовые бонусы в конце года. Ситуация научила меня ценному навыку: за последующие пару десятилетий я ни разу не сдвинул сроки оценки и не дал сделать это своим подчиненным.

Неудача, таким образом, может быть хорошим руководителем. Возможно, мне не всегда нравились ее уроки, но со временем я их оценил», - рассказывает Липман.

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Фото: overheadwatch.com