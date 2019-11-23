Безотказные психологические приемы

Каждый мечтает всегда контролировать ситуацию и поворачивать её в свою пользу. Но не каждому известно, что почти в любом случае это возможно. Сделать это можно с помощью этих психологических советов:

1. Начинайте с большего

Этот беспроигрышный метод маркетинга гласит: просите сначала что-то огромное, а затем уже то, что вам нужно в действительности. Например, если вы хотите котенка, то просите сначала пони.

2. 10 минут

Этот трюк давно известен - если лень делать что-то или совсем не хочется, пересильте себя и делайте это 10 минут. Это поможет вовлечься в процесс. Если у вас не выйдет, то 10 минут работы все равно лучше, чем ничего.

3. Уверенность

Психологи говорят: что бы вы ни говорили, говорите это уверенно. Даже если вы врете, люди все равно поверят уверенному в себе человеку.

4. Страх потерять

Люди безумно боятся что-то потерять или упустить. Именно из-за этого работают трюк «покупайте быстрее, осталось всего два билета». Этот трюк может быть полезен для мотивации, и наоборот, способен помешать человеку делать что-либо.

5.Иллюзорный выбор

Если вы хотите заставить кого-то что-то сделать, просто дайте человеку иллюзию выбора. Например, если кто-то из домашних должен подмести и помыть посуду, просто спросите: «Что ты хочешь делать, подметать или помыть тарелки?» После этого человеку будет казаться, что он контролирует ситуацию и сам выбирает, что ему делать.

6.Подарки

Исследованиями доказано, что даже маленький подарок может радикально поменять отношение человека к вашей персоне.

7. Начинайте с малого

Этот прием противоположен первому. Он гласит, что если попросить человека сначала сделать что-то незначительное, позже он может выполнить вашу более весомую просьбу.

8. Одолжения

Психологи утверждают, что если попросить человека сделать вам какое-то одолжение или оказать небольшую помощь, вы сможете установить с ним связь. Человек почувствует себя полезным и нужным.

9. Мнимое согласие

Очень практично во всем соглашаться с человеком и показывать свое понимание. Вы изо всех сил должны стараться найти с ним общий язык. Подойдет фраза: «Я согласен с вами в этом вопросе, но...»

10. Признание в мелочах

Очень быстро можно заслужить доверие человека, если признавать свою неправоту, особенно в незначительных ситуациях. Иногда даже можно взять на себя вину за то, в чем вы не виноваты, если это уместно с этической точки зрения.

11.Улыбка

Побольше улыбайтесь собеседнику. Это быстро поможет расположить его к себе. Главное, чтобы улыбка была искренняя, а не натянутая.

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Фото:checkrx.ru



