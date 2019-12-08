Психология допроса «не от полицейского»

Очень часто люди сталкиваются с откровенным враньем, а потом целыми днями и даже неделями пытаются докопаться до истины. Однако существует несколько простых приемов, благодаря которым можно не только эффективно вычислять лжеца, но и предотвращать нежелательную ложь.

Во-первых, конечно же, необходимо знать, как ведет себя человек, собирающийся сказать неправду. Если он не актер, не политик и не искусный лжец, то вероятнее всего проявит один из следующих невербальных (то есть несловесных) признаков: руки, приближенные к лицу, прикрытый ладонью или прижатым пальцем рот; покраснение щек или ушей; непроизвольные жесты отрицания, например, покачивание головой влево-вправо; изменение тембра голоса и несвойственные оттенки речи; общая нервозность или даже общие признаки замкнутости (скрещенные руки или ноги, попытка увеличивать дистанцию); взгляд, избегающий собеседника и чаще всего направленный влево.

Во-вторых, если в разговоре непременно нужно заставить человека сказать правду, время вспомнить старые добрые детективы и почерпнуть оттуда урок. Психология допроса включает много сторон, этапов и тонкостей. Главное и первое - внушить собеседнику доверие к себе. Конечно, всегда можно возразить, что «плохие копы» эффективнее «хороших», но и реальный мир и семейные/дружеские/товарищеские разговоры далеки от голливудских фильмов или российских сериалов. Положительный доверительный эффект достигается за счет комфортной обстановки, отсутствия посторонних слушателей, соответствующего внешнего вида и готовности слушать и искренне принимать участие в человеке и диалоге с ним. Немаловажно выслушать версию событий своего «свидетеля», не прерывая его и не выдавая собственной осведомленности в обмане - это поможет собеседнику расслабиться, а «следователю», напротив, уточнить отдельные моменты и наметить дальнейшие действия.

Самое сложное - вывести человека на чистую воду. Здесь можно применять различные приемы. Неожиданность (вроде банального «я все знаю!») - самый эффективный, но с этим важно не переборщить и не начать уводить разговор в сторону обвинений. Другое средство - уточняющие и наводящие вопросы, призванные запутать лжеца и вытянуть из запутанного клубка отдельную ниточку. Контрольный и безотказный метод - предоставление доказательств, от которых не удастся отвертеться.

Важнейшим нюансом является следующее - выступая в своеобразной роли дознавателя, человек рискует ошибиться и утратить доверие и доброе расположение своих родственников, друзей и вообще окружающих людей, а потому вышеописанное нельзя использовать, не имея веских оснований, в качестве игры или способа узнать чужие слабости и секреты. Кроме того, пользоваться подобными методами могут только те, кто уверен в своих интуиции и эмпатии.

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Фото:m.tintuc.vn

