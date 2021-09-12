В Генпрокуратуру обратились с просьбой проверить деятельность главы "Фонда Твери" Юлии Сарановой

Главу Фонда Твери Юлию Саранову, которая также выдвигает свою кандидатуру на выборы в Госдуму, обвиняют в сговоре с британской компанией. Редакция программы "Момент истины" обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность девушки. Саранову также обвиняют в причастности к разработке школьного пособия о детях-трансгендерах, и это несмотря на то, что на территории Российской Федерации с 2013 года запрещена ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних школьников. Об этом информирует BFM.

Главный редактор программы "Момент истины" Евгений Гнеушев просит Генпрокуратуру проверить Саранову на статус иностранного агента, помимо этого проверить ее банковские счета: не исключено, что на ее имя открыты счета в заграничных банковских учреждениях.

После того, как компания The Equal Rights Trust из Великобритании подала иск на Юлию Саранову за то, что та не оплатила разработку методички о детях-трансгендерах, деятельность директора Фонда Твери оказалась под вопросом. Британские специалисты несколько месяцев изготавливали учебное пособие, в котором поднимались темы травли, нападкам со стороны учителей и т. д.

За всю свою работу британские эксперты получили 400 евро вместо обещанных 3-х тысяч. В результате они подали иск с просьбой вернуть 2600 евро в разной валюте. Однако иск был отклонен, так как арбитражный суд заявил о неподсудности дела. Сама Юлия Саранова утверждает, что не имеет никакого отношения ко всему происходящему.

Помимо этого, выпускающий редактор программы "Момент истины" подал запрос в избирательную кампанию Тверской области. Вряд ли после такого у Сарановой есть шансы добиться расположения своих избирателей.