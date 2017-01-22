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воскресенье, 22 января 2017
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Тема дня
Я чувствую подвох в твоих признаньях...22.01.2017 | 22:08
Я чувствую подвох в твоих признаньях. Прости, но я тебе боюсь так доверять. Мне хочется такого, чтоб реально,
Не смог меня и в мыслях никогда предать.
Мне хочется, чтоб было все без фальши,
Чтоб искренне заботился, любил. Мне так не хочется, чтоб чувства наши,
Вдруг оказались ложью, превратились в пыль.
Прошу тебя, давай без лажи,
Ненадо мне красивых слов любви. Ведь если в них хоть чуточку лжи, фальши, Уж лучше мне их попросту не говори.
И если хоть немного меня ценишь,
И если я тебе и в правду так мила. То сделай так, чтоб я смогла тебе поверить,
Чтоб были правдой все твои слова.
Валерия Верхорубова
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