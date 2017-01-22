22.01.2017 | 22:08

Я чувствую подвох в твоих признаньях. Прости, но я тебе боюсь так доверять. Мне хочется такого, чтоб реально,

Не смог меня и в мыслях никогда предать.

Мне хочется, чтоб было все без фальши,

Чтоб искренне заботился, любил. Мне так не хочется, чтоб чувства наши,

Вдруг оказались ложью, превратились в пыль.

Прошу тебя, давай без лажи,

Ненадо мне красивых слов любви. Ведь если в них хоть чуточку лжи, фальши, Уж лучше мне их попросту не говори.

И если хоть немного меня ценишь,

И если я тебе и в правду так мила. То сделай так, чтоб я смогла тебе поверить,

Чтоб были правдой все твои слова.