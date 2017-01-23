А вы предавали кого-нибудь?

23.01.2017 | 11:01

Знаете, я тоже предавала людей. И предавала тех, кого не должна была. За которых следовало бы ухватиться обеими руками и никогда не отпускать. Но я предавала, отпускала, иногда даже прогоняла прочь из своей жизни. И знаете, эти люди меня простили, хотя следовало бы этого не делать. Ужасное чувство понимать, что ты не достоин того или иного человека, или же просто его внимания. И каждый из вас предавал. Просто вы не замечаете этого, вы видите лишь когда оставили вас, поступили так, как зачастую поступали с другими вы сами, но из-за своей гордыни не замечали этого. А теперь, когда вам больно, вы ругаете весь мир в несправедливости и измене. Но стоит на миг задуматься и понять, что это лишь бумеранг, вернувшийся из прошлого и ударивший вас в сто, двести раз сильнее. Все всегда возвращается. Может, не теперь, а через месяц, год, два вы обязательно почувствуете ту боль и обиду, которую причинили однажды человеку совсем этого не заслуживающему.

И я предавала, и меня предавали. Но лишь теперь я осознаю, что так мне и надо, и не стоит винить в том, что вы чувствуете кого-либо кроме себя.