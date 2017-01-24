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﻿Мы часто воспринимаем слово Верность слишком буквально

24.01.2017  |  20:06

﻿Мы часто воспринимаем слово Верность слишком буквально. 30112.jpeg

Мы часто воспринимаем слово Верность слишком буквально, словно быть верным — это просто "не ходить налево". Верность — это когда все отвернулись, остаться рядом; это понимать там, где не поймет никто. Это поддерживать даже тогда, когда ты устал. Это слушать тогда, когда ты слышал эту историю уже десять раз. Верность — это дать мудрый совет и вовремя промолчать. Это знать и чувствовать каждую боль. Верность — это уметь говорить правду, быть искренним и честным даже тогда, когда это сложно.

Верность — это больше, чем просто быть рядом. Это быть внутри. Это знать сердце и душу.

Валерия Верхорубова

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