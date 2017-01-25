А у вас есть ﻿"Человек навсегда"?

25.01.2017 | 13:06

"Человек навсегда"

На самом деле, так редко можно встретить человека, с которым хорошо во всех смыслах. Слушать, смотреть, даже просто молчать. К которому не страшно повернуться спиной и понимать — удара не будет. С которым легко и просто, и не нужно изображать из себя непонятно что. Когда можно быть самим собой и понимать, что это чувство взаимно.

Такие люди приходят в нашу жизнь крайне редко, и оттого они ценнее, и поэтому так больно и страшно терять таких людей. Судьба порою играет с нами в жестокие игры, посылая нам таких людей, а потом отнимая. Давая тем самым понять, что ничего не вечно в этом мире. Цените и дорожите человеком, если судьба сделала Вам такой подарок, постарайтесь сделать всё возможное, чтобы не потерять это счастье.