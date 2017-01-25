|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Аналитика
|События
|Видео
|Архив
-
Архив мнений
- Мы часто воспринимаем слово Верность слишком буквально 2017-01-24 20:06
-
- А вы предавали кого-нибудь? 2017-01-23 11:01
- Я чувствую подвох в твоих признаньях... 2017-01-22 22:08
-
- Наверно, хорошо быть чьим-то счастьем 2017-01-21 12:07
- Люди становятся частью нашего сердца... 2017-01-20 20:06
А у вас есть "Человек навсегда"?25.01.2017 | 13:06
"Человек навсегда"
На самом деле, так редко можно встретить человека, с которым хорошо во всех смыслах. Слушать, смотреть, даже просто молчать. К которому не страшно повернуться спиной и понимать — удара не будет. С которым легко и просто, и не нужно изображать из себя непонятно что. Когда можно быть самим собой и понимать, что это чувство взаимно.
Такие люди приходят в нашу жизнь крайне редко, и оттого они ценнее, и поэтому так больно и страшно терять таких людей. Судьба порою играет с нами в жестокие игры, посылая нам таких людей, а потом отнимая. Давая тем самым понять, что ничего не вечно в этом мире. Цените и дорожите человеком, если судьба сделала Вам такой подарок, постарайтесь сделать всё возможное, чтобы не потерять это счастье.
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас