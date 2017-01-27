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Тбилисских улочек отдельное быльё...

27.01.2017  |  19:09

Тбилисских улочек отдельное быльё...

Тбилисских улочек отдельное быльё...

Вот кто-то вывесил постельное бельё,

Машина прошуршала, как змея,

Разверзлась, будто бездна, колея,

Подъём и спуск, о чём-то говорят

Две женщины на музыкальный лад,

И слышится их "оу" в тишине,

Забавное и человечье - мне,

И лица их грузинские горят,

Я ж без лица, но вся и слух, и взгляд.

За храмом - дом, за домом - снова храм,

Блаженно мне шататься по дворам,

Над крышами и выше пролетать

Какой-нибудь крылатости под стать.

Тбилисских улочек извечное быльё,

Где всё моё и точно - не моё,

Поскольку здесь родиться не смогла.

И смотрит бог, как кот, из-за угла,

Знать, перья раззадорили его,

Недремлющего бога моего.

Он добр и свят, закон же есть закон:

Кто много мнит, тот будет умерщвлён.

Спущусь, пока хватает сил, к Куре.

Спасибо, кот, что сыт и не в игре.

10-01-15

Тбилиси

© Стихи Арины Меркуловой

Валерия Верхорубова

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