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Тбилисских улочек отдельное быльё...27.01.2017 | 19:09
Тбилисских улочек отдельное быльё...
Вот кто-то вывесил постельное бельё,
Машина прошуршала, как змея,
Разверзлась, будто бездна, колея,
Подъём и спуск, о чём-то говорят
Две женщины на музыкальный лад,
И слышится их "оу" в тишине,
Забавное и человечье - мне,
И лица их грузинские горят,
Я ж без лица, но вся и слух, и взгляд.
За храмом - дом, за домом - снова храм,
Блаженно мне шататься по дворам,
Над крышами и выше пролетать
Какой-нибудь крылатости под стать.
Тбилисских улочек извечное быльё,
Где всё моё и точно - не моё,
Поскольку здесь родиться не смогла.
И смотрит бог, как кот, из-за угла,
Знать, перья раззадорили его,
Недремлющего бога моего.
Он добр и свят, закон же есть закон:
Кто много мнит, тот будет умерщвлён.
Спущусь, пока хватает сил, к Куре.
Спасибо, кот, что сыт и не в игре.
10-01-15
Тбилиси
© Стихи Арины Меркуловой
Валерия Верхорубова
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