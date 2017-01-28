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Мне суждено вернуться в Ереван...28.01.2017 | 17:08
Мне суждено вернуться в Ереван,
Туда, где всё и каменно, и зыбко,
Но не прогнув под мукою свой стан, —
А как тоску проигрывает скрипка,
Расслышать в старом дворике дудук,
Что вторит ей любовно и минорно…
И в самом безалаберном году
Вести себя достойно и покорно,
И в мальчике, рождённом в нищете,
Увидеть весь талант, как на ладони…
Прочь уходить в тревожной суете,
Поскольку ненавидящие гонят,
И прятать рукопись, которой семь веков,
От тех, кто одержим
уничтоженьем
(В ней красота и святость древних слов,
Ребенка неокрепшие движенья
И цвет лозы, и подлинность смертей
Прощающих за то, что убивали),
А после в одинокой пустоте
Выплакивать всю музыку печали…
И с караваном из далеких стран,
Что были лишь приютом — не приманкой,
Мне суждено вернуться в Ереван
В одной из жизней будущих — армянкой…
17-11-14
© Стихи Арины Меркуловой
Валерия Верхорубова
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