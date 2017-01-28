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﻿Мне суждено вернуться в Ереван...

28.01.2017  |  17:08

﻿Мне суждено вернуться в Ереван...

Мне суждено вернуться в Ереван,

Туда, где всё и каменно, и зыбко,

Но не прогнув под мукою свой стан, —

А как тоску проигрывает скрипка,

Расслышать в старом дворике дудук,

Что вторит ей любовно и минорно…

И в самом безалаберном году

Вести себя достойно и покорно,

И в мальчике, рождённом в нищете,

Увидеть весь талант, как на ладони…

Прочь уходить в тревожной суете,

Поскольку ненавидящие гонят,

 

И прятать рукопись, которой семь веков,

От тех, кто одержим

уничтоженьем

(В ней красота и святость древних слов,

Ребенка неокрепшие движенья

 

И цвет лозы, и подлинность смертей

Прощающих за то, что убивали),

А после в одинокой пустоте

Выплакивать всю музыку печали…

И с караваном из далеких стран,

Что были лишь приютом — не приманкой,

Мне суждено вернуться в Ереван

В одной из жизней будущих — армянкой…

17-11-14

© Стихи Арины Меркуловой

Валерия Верхорубова

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