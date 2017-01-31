31.01.2017 | 20:31

Мужчина, которому буду нужна, Меня не оставит, он будет со мною. Не скажет, что слёзы мои ерунда, И нежно укроет от бури собою.

Найдёт 5 минут, чтобы мне позвонить, Узнать, как дела, что я ела сегодня. Не станет в проблемах слабее винить, Мужчина сильнее, ему я не ровня.

Мужчина, которому буду нужна, Оценит черту мою главную — верность. И я для него тоже стану одна, Его же девиз под названием смелость.

Он будет любить, уважать и беречь, Он будет мужчиной не словом, а делом. Смахнет все заботы с моих хрупких плеч, И будет гордиться душой, а не телом.

Мужчина, которому буду нужна, В минуты раздора не скажет мне грубо. Хоть пусть не всегда я бываю права, Но он не допустит в любимой испуга.

Меня не заставит свидания ждать, А сам поспешит, чтоб скорее увидеть. Желания сможет в глазах угадать, Табу для него, чем возможно обидеть.

Мужчина, которому буду нужна, Наивность мою посчитает талантом. Не даст усомниться — ему я важна, И стала единственной, не вариантом.

Себе не позволит исчезнуть и лгать, И боль причинять никогда не посмеет. А слабость его — страх меня потерять, Он сможет сберечь, знаю точно — сумеет.