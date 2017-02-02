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четверг, 2 февраля 2017
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Архив мнений
- Мужчина, которому буду нужна, оценит черту мою главную — верность. 2017-01-31 20:31
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- Жизнь зависит от глаз, которые на нее смотрят 2017-01-30 20:42
- Мне суждено вернуться в Ереван... 2017-01-28 17:08
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- Тбилисских улочек отдельное быльё... 2017-01-27 19:09
- Твои недостатки дополняют мои достоинства 2017-01-26 18:08
Тема дня
Когда ты на кого-то держишь зло, представь, что человека больше нет…02.02.2017 | 09:24
Поссорились? И дуешься ещё? Твой выбор! Только мой тебе совет: Когда ты на кого-то держишь зло, Представь, что человека больше нет…
Что он исчез. Не будет никогда Как прежде видеть, чувствовать, дышать… Он больше не услышит те слова, Которые ты так хотел сказать.
И будет всё равно, кто виноват: Ничтожной станет ссора в этот час! "Прости" на ветер сотни раз подряд… Ну, что же ты? Не лучше ли сейчас?
Нам нужно научиться просто жить. Жить без желания всё вновь начать сначала. А, знаешь, чтобы искренне любить Так много времени и так ничтожно мало!
Обиду держишь? Дуешься ещё? Твой выбор! Только мой тебе совет: Когда ты на любимых держишь зло, Представь, что их на свете больше нет…
Валерия Верхорубова
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