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﻿Ты никогда не забудешь свою любимую женщину

02.02.2017  |  17:13

﻿Ты никогда не забудешь свою любимую женщину

Ты никогда не забудешь свою любимую женщину. Ты можешь начать новые отношения, хоть тысячи новых отношений, но не будешь гореть так, как горел к ней. Все следующие могут быть лучше, умнее, красивее, выше ростом, с большей грудью, но именно она зацепила тебя так глубоко, как не зацепит больше ни одна другая. Собственно, не так важно, какой она была, важно то — кем она стала для тебя и если вы не вместе: убивай воспоминания, прикосновения, слова, песни и объятия, убивай звонки и ночные сообщения, старайся забыть, но ты не сможешь. Ты никогда не признаешься ей в этом, и даже самого себя попытаешься убедить в том, что все будет хорошо, с другой. Может и будет, но ты будешь скучать по тому сумасшествию со своей любимой. Будешь сравнивать всех последующих с ней и каждый раз убеждаться в том, что всё это — совсем не то. Когда в одном человеке вы нашли целый мир, а этот человек перевернул ваш мир вниз головой — это навсегда.

Валерия Верхорубова

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