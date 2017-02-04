04.02.2017 | 19:14

Когда б тебя не покидали люди — переступи через обиды зло. Скажи себе: "Пусть так оно и будет. Хочу, чтоб вам, ушедшим, повезло."

Когда друзья остались за порогом — когда огонь души совсем погас, — ты отпусти и погрусти немного… Ты встретишь друга — просто не сейчас!…

Любимых не бросают — это точно!… А если им надумалось уйти, — то что же толку — плакать еженощно за тем, кому с тобой не по пути?

Зачем в Чужих отыскивать участье? — В родстве души никто не виноват… Пускай уходят. Пожелай им счастья. Оно к тебе — вернется во сто крат!