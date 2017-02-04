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суббота, 4 февраля 2017
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Архив мнений
- Ты никогда не забудешь свою любимую женщину 2017-02-02 17:13
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- Когда ты на кого-то держишь зло, представь, что человека больше нет… 2017-02-02 09:24
- Мужчина, которому буду нужна, оценит черту мою главную — верность. 2017-01-31 20:31
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- Жизнь зависит от глаз, которые на нее смотрят 2017-01-30 20:42
- Мне суждено вернуться в Ереван... 2017-01-28 17:08
Тема дня
Когда б тебя не покидали люди — переступи через обиды зло04.02.2017 | 19:14
Когда б тебя не покидали люди — переступи через обиды зло. Скажи себе: "Пусть так оно и будет. Хочу, чтоб вам, ушедшим, повезло."
Когда друзья остались за порогом — когда огонь души совсем погас, — ты отпусти и погрусти немного… Ты встретишь друга — просто не сейчас!…
Любимых не бросают — это точно!… А если им надумалось уйти, — то что же толку — плакать еженощно за тем, кому с тобой не по пути?
Зачем в Чужих отыскивать участье? — В родстве души никто не виноват… Пускай уходят. Пожелай им счастья. Оно к тебе — вернется во сто крат!
Валерия Верхорубова
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