06.02.2017 | 19:28

Ты нужен мне целиком. Нет, я не говорю о том, что хочу ограничивать тебя в чем-то, я хочу, чтобы мы были свободны вместе. У тебя есть свои дела и планы, к которым, я обещаю, никогда не буду ревновать. Ты частица меня, ради которой я всегда буду хотеть стать лучше. Статистика показала, что каждый второй мужчина изменяет своей женщине. Я не допущу этого, я девушка мудрая, я позволю тебе смотреть на других, но поверь, ты сам не захочешь. Я всегда буду твоей самой желанной, независимо от того как я выгляжу. Моя душа подберет все нужные слова, мое сердце покажет, как я могу тебя любить, мое тело докажет, что ни с кем не будет лучше, чем со мной. Я твоя любовь. Со мной ты обретешь свой покой. Я никогда не стану пилить тебя, от этого сильнее любить меня, ты никогда не станешь. Я лучше буду давать тебе время для размышлений и новых сил. Я подарю тебе вдохновение и уверенность в нас, в нашем будущем. С возрастом ничего не изменится, с каждым годом я буду только мудрее. Изменится только моя любовь к тебе, она каждый день будет меняться, потому что с каждым днем я буду любить тебя сильнее и желаннее. Мой мужчина, моя опора и мое женское счастье. Мы скоро встретимся…