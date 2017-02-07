Секрет счастья - не выносить сор из избы?

07.02.2017 | 18:49

Я очень люблю мужа. Мы 3 года вместе. На нас все смотрят и считают одной из самых красивых, счастливых пар. Но это всего лишь благодаря тому, что мы "не выносим мусор из дома", на общее обозрение. Хотя у нас было всё. И руку он на меня ни раз поднимал, и изменял на протяжение долгого времени, он то выгонял меня, то я уходила, дрались и мирились, с чувством юмора у него туговато, с трудом заставила прочитать "героя нашего времени" (а ему скоро 30 лет). Родили сына (под окнами он не стоял, пока рожала), цветы дарит оооочень редко. И я, бываю порой, с ним очень груба, до шеф-повара мне далеко, бывает он мне слово, я ему два. Время идет, что-то забывается, что-то прощается. Но он не выходит из дома без моего завтрака и не поцеловав меня. Когда я уставшая, он купает сына и укладывает спать. Так и живем. Ищите плюсы в своих мужьях, а минусы его скрывайте от других. Никто не идеален, а совершенство-для каждого свое.