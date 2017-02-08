Не все доступно нашим глазам

08.02.2017 | 19:24

— Ты веришь в Бога?

— Я его не видел… Как можно верить в то, что не видал? Ты извини, что я тебя обидел, Ведь ты такой ответ не ожидал. Я верю в деньги, их я видел точно. Я верю в план, в прогноз, в карьерный рост. Я верю в дом, что был построен прочно. — Конечно… Твой ответ довольно прост. Ты веришь в счастье? Ты его не видел. Но видела его душа твоя,

Прости, наверно, я тебя обидел. Тогда у нас 1:1, Ничья.) В любовь ты веришь, в дружбу? Как со зреньем??? Ведь это всё на уровне души, А искренности светлые мгновенья? Увидеть всё глазами не спеши.

Ты помнишь, как тогда спешил на встречу, Но пробки… не успел на самолёт?! Твой самолёт взорвался в тот же вечер, Ты пил и плакал сутки напролёт А в тот момент, когда жена рожала, И врач сказал: "Простите, шансов нет…", Ты помнишь, жизнь как слайды замелькала, И будто навсегда померкнул свет, Но кто-то закричал: "О, Боже, чудо…" И крик раздался громкий малыша… Ты прошептал: "Я в Бога верить буду" И улыбалась искренне душа

У каждого из нас своя дорога, А вера и любовь важней всего. Я не спросил тебя: "Ты видел Бога?" Я спрашивал, поверил ли в него.