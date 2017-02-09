09.02.2017 | 13:43

100 фильмов, которые потрясли мир. Добавляй себе на стену. Измени себя к лучшему.

1.Последний подарок 2. Город Бога 3. Альфа Дог 4. Сердца в Атлантиде

5.Области тьмы

6.Легенда Багера Ванса

7.Умница Уилл Хантинг 8. Что гложет Гилберта Грейпа? 9. Белый плен 10. Город ангелов

11.Ванильное небо 12. Август Раш

13.Знакомьтесь, Джо Блэк 14. Реальная любовь

15.В диких условиях

16.Целитель Адамс

17.Хороший год

18.Сладкий ноябрь

19.127 часов

20.Общество мертвых поэтов

21.Шоу Трумана 22. Револьвер

23.Семьянин

24.Дом у озера 25. Отпуск по обмену 26. Последний отпуск 27. Запах женщины

28.Планета Ка-Пэкс

29.Жизнь прекрасна 30. Эта замечательная жизнь 31. Куда приводят мечты

32.Семь жизней

33.Мирный Воин

34.Под солнцем Тосканы

35.Аватар

36.Бойцовский клуб 37. Двухсотлетний человек

38.Господин Никто 39. Билли Эллиот

40.Начало

41.Ганди 42. Барака

43.Амели 44. Самый Быстрый Индиан 45. Зелёная миля 46. Прекрасная зелёная 47. Форрест Гамп 48. Суета и движение

49.Привет, Джули! 50. Дневники памяти

51.День сурка 52. Рассекая волны 53. Возврат 54. Заплати другому

55.Персонаж

56.Достучаться до небес

57.Праздник любви 58. Догма 59. На игле 60. Ангел-А 61. Побег из Шоушенка 62. Назад в будущее 63. Долина света

64.Трудности перевода 65. Лагаан: Однажды в Индии 66. Жертвоприношение 67. Отпуск по обмену

68.Пятая печать 69. Время 70. Догвиль 71. Необратимость 72. Пыль 73. Муза 74. Столкновение 75. Последний император 76. Ноэль / Рождество

77.Легенда о пианисте

78.Феномен 2 79. Лучше не бывает

80.Поллианна 81. Леон 82. Счастливое число Слевина 83. Трасса 60 84. Хатико: Самый верный друг

85.Человек дождя

86.Игры разума 87. Жестокие игры 88. Искусственный разум 89. Поймай меня, если сможешь 90. Крупная рыба 91. Семь 92. Спеши любить 93. Человек, который изменил все 94. В погоне за счастьем 95. Хористы

96.Великан

97.Дон Жуан де Марко

98.В лучах славы 99. Три дня на побег 100. Законопослушный гражданин