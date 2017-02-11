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Селфи девушки с отцом-дворником покорило интернет

11.02.2017  |  14:06

Селфи девушки с отцом-дворником покорило интернет

Фотография жительницы Алжира со своим отцом набрала тысячи репостов в социальных сетях, фото стало настолько вирусным, что теперь его узнают не только в Алжире, но и во всем арабском мире.

Все дело в том, что отец девушки работает дворником. Опубликовав фото, она написала: "Я горжусь своим отцом, который воспитал меня и дал мне хорошее образование". Большинство детей постеснялись бы признаться, что их родители зарабатывают на жизнь, собирая мусор. Но эта девушка своим поступком показывает, что дети не должны гордиться своими отцами только из-за их должности.

Валерия Верхорубова

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