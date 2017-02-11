Истории о смерти и любви. Часть 1

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Истории о смерти и любви. Часть 111.02.2017 | 18:03
Мои мама и папа были влюблены с 15 лет. В ту ночь, когда мой отец умер, мама слышала, как что-то ударило в окно. Я спросила ее, что это было. Она без сомнения сказала: "Просто папа рассказывал мне, что он будет смотреть и ждать "
***
В течение учебного года один из моих одноклассников умер, его фамилия была Зеленый.
На следующий день все в школе оделись в разные оттенки зеленого цвета в его честь.
Я никогда не видел ничего красивее.
Это дает мне надежду
***
Я всегда щекотал ноги моей сестры, когда будил.
Она парализована ниже пояса, и я думал, что она никогда не чувствовала этого.
Но сегодня, когда она проснулась, и я щекотал ее ноги … она рассмеялась. Она встала и начала плакать.
Теперь она может ходить. Я люблю тебя, Бекка.
Валерия Верхорубова
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