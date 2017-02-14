Истории о смерти и любви. Часть 3

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Истории о смерти и любви. Часть 314.02.2017 | 16:57
Вчера был мой выпускной вечер.
Девочка с синдромом Дауна танцевала одна, и все смеялись над ней.
Мой парень отстранил меня и пошел танцевать с ней.
Его доброта дает мне надежду.
***
Когда мой брат был в детском саду, он не мог перестать говорить о том, какой классный и веселый его друг Джереми.
Когда мы встретились с ним, мы увидели, что он был в инвалидной коляске. По дороге домой мы спросили моего брата, почему он не сказал нам, что Джереми инвалид.
Он просто сказал: "Потому что это не важно".
Признание моего брата GMH.
***
Жених одной женщины сказал ей: «Сделай аборт или я уйду".
Она ушла в ту же ночь, ничего не имея и не зная, куда идти.
Я окончила среднюю школу с полной стипендией, и эта женщина мой самый лучший друг.
Мы сделали это, мама. Ты и я. Мы никогда не нуждалась в нем.
***
Мой лучший друг погиб в автокатастрофе. Он вез мне суп, потому что мне было холодно. В машине также нашли букет цветов, а в них записку, которая гласила:«Мы были лучшими друзьями в течение последних 5 лет. Теперь давай будем любовниками в течение ближайших 50".
Оh, your love GMH.
Валерия Верхорубова
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