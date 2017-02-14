Истории о смерти и любви. Часть 3

14.02.2017 | 16:57

Вчера был мой выпускной вечер.

Девочка с синдромом Дауна танцевала одна, и все смеялись над ней.

Мой парень отстранил меня и пошел танцевать с ней.

Его доброта дает мне надежду.

***

Когда мой брат был в детском саду, он не мог перестать говорить о том, какой классный и веселый его друг Джереми.

Когда мы встретились с ним, мы увидели, что он был в инвалидной коляске. По дороге домой мы спросили моего брата, почему он не сказал нам, что Джереми инвалид.

Он просто сказал: "Потому что это не важно".

Признание моего брата GMH.

***

Жених одной женщины сказал ей: «Сделай аборт или я уйду".

Она ушла в ту же ночь, ничего не имея и не зная, куда идти.

Я окончила среднюю школу с полной стипендией, и эта женщина мой самый лучший друг.

Мы сделали это, мама. Ты и я. Мы никогда не нуждалась в нем.

***

Мой лучший друг погиб в автокатастрофе. Он вез мне суп, потому что мне было холодно. В машине также нашли букет цветов, а в них записку, которая гласила:«Мы были лучшими друзьями в течение последних 5 лет. Теперь давай будем любовниками в течение ближайших 50".

Оh, your love GMH.