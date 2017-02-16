|in english
|ქართულად
четверг, 16 февраля 2017
|Главная
|Новости
|Аналитика
|События
|Видео
|Архив
-
Архив мнений
- Истории о смерти и любви. Часть 3 2017-02-14 16:57
-
- Истории о смерти и любви. Часть 1 2017-02-12 18:03
- Селфи девушки с отцом-дворником покорило интернет 2017-02-11 14:06
-
- Ответ женщине, которая написала мужу о том, что ушла к другому 2017-02-10 12:07
- 100 фильмов, которые потрясли мир. 2017-02-09 13:43
Тема дня
Не врите, говоря "люблю"...16.02.2017 | 11:02
Я никогда не обманывала его, не говорила, что люблю, но разве это имеет значение? Я все равно это произнесла….Человек живет с кем-то, кто ведет себя как любящий — спит с ним, разговаривает, смеется, держит за руку, а потом вдруг оказывается, что все это — пустота. Ничего не было, не было ничего, этот кто-то просто пережидал грозу, набирался сил, зализывал раны, а тот, наивный, любящий, для него — просто промежуток. Обидно тратить время своей жизни на то, чтобы быть для этого бесчестного кого-то промежутком, перевалочным пунктом, дешевым отелем, в котором проводят ненастную ночь, а потом покидают, не оглянувшись.
Никто не вправе так поступать с любящими, никто не может безнаказанно пожирать чужую жизнь.
Глория Му "Жонглёры"
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info новости статьи все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter