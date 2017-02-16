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Не врите, говоря "люблю"...

16.02.2017  |  11:02

Не врите, говоря "люблю".... 30185.jpeg

Я никогда не обманывала его, не говорила, что люблю, но разве это имеет значение? Я все равно это произнесла….Человек живет с кем-то, кто ведет себя как любящий — спит с ним, разговаривает, смеется, держит за руку, а потом вдруг оказывается, что все это — пустота. Ничего не было, не было ничего, этот кто-то просто пережидал грозу, набирался сил, зализывал раны, а тот, наивный, любящий, для него — просто промежуток. Обидно тратить время своей жизни на то, чтобы быть для этого бесчестного кого-то промежутком, перевалочным пунктом, дешевым отелем, в котором проводят ненастную ночь, а потом покидают, не оглянувшись.

Никто не вправе так поступать с любящими, никто не может безнаказанно пожирать чужую жизнь.

Глория Му "Жонглёры"

Валерия Верхорубова

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