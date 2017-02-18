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﻿Я хочу, чтобы женщины были сильными

18.02.2017  |  17:06

﻿Я хочу, чтобы женщины были сильными

Я хочу, чтобы женщины были сильными. Не настолько, чтобы таскать мешки на спине. А чтобы они могли закрыть дверь перед носом человека, который не приносит им радости. Чтобы не давали себя в обиду, были самодостаточными, цельными и были полны уважением к себе. Чтобы они не боялись одиночества, чтобы они любили себя так сильно, что не позволяли никому унижать их. Чтобы они совершенствовались внешне, становились богаче внутри и перестали считать самой сильной болью-неразделенную любовь, а целью всей жизни-выскочить замуж.

Валерия Верхорубова

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