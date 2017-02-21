﻿И такие поэты у нас есть и были…

21.02.2017 | 12:07

Максим Исмаилович Геттуев родился 07 ноября 1916 в горном селении у подножия величавого Эльбруса. Он был Государственным и общественным, так его в 1967 году избирали Председателем Верховного Совета Кабардино-Балкарской республики. В его стихах звучит гражданская лирика и военная тематика, которым свойственны теплота, правдивость и проникновенность в изображении людских характеров, глубина человеческих взаимоотношений.

Выполняя большую Государственную и общественную работу, Максим Геттуев продолжал расти и совершенствоваться как писатель. В г. Нальчике и в г. Москве вышли книги его стихов: "Встреча", "Горская душа", "Космонавты", "Назир", "Теплое солнце", "Вешний мир", "Вечный пленник высоты", "Совесть", "Эльбрус рядом", повесть "Открытые сердца", а также очерк "Сердца и руки золотые". Его стихи также печатались в различных изданиях и сборниках СССР. Максим Геттуев являлся народным поэтом Кабардино-Балкарской республики, а также лауреатом множества телевизионных песенных фестивалей. На стихи Максима Геттуева писали песни замечательные композиторы, чьи имена записаны в золотую книгу создателей великой эпохи. Среди них были: народный артист России Оскар Фельцман, заслуженный деятель искусств России

Борис Карамышев, заслуженный артист России Валерий Струков, народная артистка России Людмила Лядова, народный артист России Геннадий Гладков, народный артист России Александр Градский, народный артист СССР Валентин Левашов, народный артист России Владимир Шаинский, Юрий Гурьев, народный артист России Вячеслав Мещерин и другие известные композиторы. Песни на стихи Максима Геттуева включали и включают в свой репертуар: народная артистка России Эдита Пьеха, народный артист России Лев Лещенко, народная артистка России Валентина Толкунова, заслуженный артист республики Северная Осетия-Алания Александр Берлин, народный артист России Михаил Чуев, заслуженный артист России Юрий Олизаров, заслуженный артист республики Мордовия Валентин Клюкин, заслуженная артистка России Светлана Резанова и более молодые исполнители нашей эстрады. Максима Геттуева называли певцом гор и человеческого счастья.