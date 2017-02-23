Как возрождался балкарский народ

23.02.2017 | 14:08

…Я молю тебя, господи, ныне:

Лучше в камень меня преврати,

Но остаться не дай на чужбине,

К моему очагу возврати!

© Кязим Беккиевич Мечиев.

28 марта — День возрождения балкарского народа. Напомним, что 8 марта 1944 года балкарский народ подвергся насильственному переселению в республики Средней Азии и Казахстана. В течение одних суток весь народ (около 38 тыс. человек) был загружен в товарные составы- " скотовозы" и выслан в Казахстан и Среднюю Азию. Из общего числа высланных балкарцев 52% составляли дети, 30% — женщины, 18% — старики и инвалиды. Таким образом, жертвами депортации оказались дети, женщины, старики и инвалиды.

За 9 месяцев 1944 года родилось всего 56 детей, а умерло — 1592 человека. Начиная с 1 апреля 1944 года до сентября 1946 года, а в Казахстане и Киргизии умерло 4849 балкарцев, а это каждый восьмой переселенец. Народ практически вымирал в изгнании. 28 марта 1957 года был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении Кабардино-Балкарской АССР, и балкарский народ после 13-летней ссылки получил право возвращения на родную землю. Праздничный День возрождения балкарского народа установлен Указом Президента КБР В. М.Кокова в 1994 году — в пятидесятую годовщину сталинской депортации балкарцев в Среднюю Азию и Казахстан, отмечается ежегодно 28 марта и является выходным в КБР. Земля родная… Земля отцов… Тут колыбель моя, моё начало… Я счастлив что вернулся вновь сюда.

Но прошлое никак забыть нельзя… Ту горечь, что мне сердце омрачала.

Но я стараюсь всем простить… И все забыть… Как с чистого листа… Начать сначала.