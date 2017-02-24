24.02.2017 | 13:00

35 способов проявить уважение к родителям:

1. Отложите телефон в их присутствии. 2. Прислушивайтесь к тому, что они говорят. 3. Принимайте их точку зрения. 4. Участвуйте в их разговорах. 5. Смотрите на них с уважением. 6. Хвалите их. 7. Делитесь с ними хорошими новостями. 8. Избегайте того, чтобы рассказывать им плохие новости. 9. Хорошо отзывайтесь об их друзьях. 10. Всегда помните хорошие вещи, которые они сделали. 11. Не тащите с собой из прошлого плохие воспоминания. 12. Если они повторяются, рассказывая что-то, слушайте так, будто слышите это впервые. 13. Избегайте сторонних разговоров при них. 14. Не приуменьшайте/критикуте их мнение. 15. Не перебивайте, когда они говорят. 16. Сидите в подобающей манере рядом с ними. 17. Уважайте их возраст. 18. Избегайте наказывать/поучать их внуков в их присутствии. 19. Следуйте их

советам и наставлениям. 20. Давайте им быть лидерами в вашем обществе. 21. Не повышайте на них голос. 22. Не переходите им дорогу. 23. Не приступайте к еде раньше их. 24. Не смотрите свирепо на них. 25. Гордитесь ими, даже когда они считают что не заслуживают этого. 26. Не сидите спиной к ним. 27. Не говорите о них плохо. 28. Молитесь за них. Всегда. 29. Избегайте выглядеть уставшими или заскучавшими в их пристутсвии. 30. Не смейтесь над их промахами/ошибками. 31. Выполните их нужду, до того как они попросят об этом. 32. Регулярно навещайте их. 33. С осторожностью подбирайте слова, когда общаетесь с ними. 34. Называйте их ласковыми именами, которые им нравятся. 35. Сделайте их вашим самым главным приоритетом. Родители - наши сокровища на этой земле, и эти сокровища будут похоронены раньше, чем вы думаете. Цените их, пока есть такая возможность.