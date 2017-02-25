25.02.2017 | 15:36

📎Описание пророка ﷺ

🔅Глава 1 Общее описание пророка ﷺ:

1. Он был среднего роста! 2. Его кожа была между белым и желтоватым цветом! 3. Волосы его были волнистыми! 4. Пророчество пришло к нему в 40 лет! 5. В Мекке он находился 13 лет! 6. В Медине он находился 10 лет! 7. Умер он в 63 года! 8. Он был крепкого телосложения! 9. Он был широкоплечим! 10. У него был широкий вырез рта! 11. У него были большие глаза с широким вырезом глаз! 12. Он ходил быстро! 13. Его пятки были худощавыми!

🔅Глава 2 Печать пророка ﷺ:

1. Она находилась на спине, ближе к правой лопатки! 2. Она была похожа на пуговку! 3. Вокруг этой печати прорастали маленькие родинки и волоски!

🔅Глава 3 Волосы пророка ﷺ:

1. Его волосы доходили до ушей! 2. Его волосы доходили до мочек! 3. Его волосы доходили до чуть ниже мочек! 4. Его волосы доходили до плеч! 5. Он зачесывал волосы назад! 6. Выходя на джихад делал 4 косы! 7. Всего один раз за свою жизнь побрил голову (во время хаджа)! 8. Ему расчесывали волосы его жены! 9. Он любил расчесывать их с правой стороны! 10. Он не красил ни волосы, ни бороду! 11. Седых волос на голове было около 20, и все они были на его висках!

🔅Глаза 4 Одежда пророка ﷺ:

1. Его любимым одеянием был камис! 2. Обыденной одеждой были рида и изар! 3. Он не застегивал верхние пуговицы на рубашке! 4. Он любил белую одежду! 5. Его изар не опускался ниже щиколоток! 6. Он одевал коленные носки! 7. У него были сандали из двух нитей, которые он просовывал между пальцев!

🔅Глава 5 Кольцо пророка ﷺ:

1. Кольцо было из серебра, без камней!

2. На нем было написанно - Аллах, Расуль, Мухаммад! 3. Он носил кольцо как на правой так и на левой руке!

🔅Глава 6 Сидение пророка ﷺ:

1. Он сидел обхватывая обеими руками колени!

2. Он лежал на спине положив ногу на ногу! 3. Он облокачивался на подушку подставив на него левый бок!

🔅Глава 7 Хлеб пророка ﷺ:

1. Он ел хлеб из ячменя! 2. Один день он ел этот хлеб, второй день голодал!

3. Он не ел хлеб из очищенной муки! 4. Не ел мягкий хлеб! 5. Он не ел за столом, а ел на полу!

🔅Глава 8 Соус пророка ﷺ:

1. Он макал хлеб в уксус! 2. Он макал хлеб в соль! 3. Он макал хлеб в оливковое масло! 4. Он любил сладкое и мёд! 5. Он любил мясо на лопатке баранины!

🔅Глава 9 Любимые фрукты пророка ﷺ:

1. Он любил огурцы вместе с финиками! 2. Он любил арбуз вместе с финиками! 3. Он любил дыню вместе с финиками!

🔅Глава 10 Питье пророка ﷺ:

1. Он пил из деревянного сосуда! 2. Он пил сидя, иногда стоя! 3. Иногда пил с горла! 4. Он делал максимум 3 глотка за раз! 5. Не дышал в сосуд!

🔅Глава 11 Благовония пророка ﷺ:

1. У него постоянно с собой были благовония и он ими постоянно пользовался!

2. Ни когда не отказывал, когда ему передавали миск!

🔅Глава 12 Шутки пророка ﷺ:

1. Шутил правдиво!

2. Довольно часто шутил!

🔅Глава 13 Смерть пророка ﷺ:

1. Умер в 63 года! 2. Умер в понедельник! 3. Захоронили в среду! 4. Умер в доме Айши! 5. Умер на руках Айши! 6. У него была предсмертная агония! 7. Его похоронили в ляхде! 8. Скончался во время Ад-Духа! 9. Али омывал его тело! 10. Был укутан в 3 савана!

📖 Источник: книга Шамаиль Ан-Наби имама ат-Тирмизи!

Говорит Всевышний Аллах:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха.