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﻿Письмо отца к сыну

26.02.2017  |  08:21

﻿Письмо отца к сыну

Письмо отца к сыну.

Дорогой Сын!; В тот день, когда я состарюсь и буду уже не такой как раньше, когда я буду пачкать едой свою одежду и забуду, как завязывать шнурки, вспомни, как я учил тебя этим вещам.

Если я буду повторять тебе слова, которые ты уже знаешь наизусть, не прерывай меня и дослушай. Когда ты был маленьким, я должен был рассказывать тебе один и тот же рассказ сотни раз, пока твои глазки не смыкались…

Если я не удержу свои "потребности" рядом с собой, не смущайся окружения, ведь я уже себя не контролирую. Подумай, сколько раз в твоем детстве я терпеливо ждал, когда ты закончишь и помогал тебе очиститься.

Не сердись на меня, если я не захочу мыться. Вспомни, сколько времени и сколько сил мне пришлось потратить, когда ты был ребенком, чтобы ты шел купаться!

Прими меня таким, и прости, потому что теперь ребенок — это я.

Когда увидишь, что я не в силах понять все эти технологические новинки, прошу тебя, не смейся надо мной, а помоги. Я выделил столько времени на то, чтобы обучить тебя есть, ходить, читать, всему тому, что подготовило тебя к сегодняшней интенсивной и трудной жизни.

Когда мои ноги уже не станут меня хорошо держать, дай мне опереться на твою руку, как ты опирался на мою, когда начинал ходить на своих неокрепших ножках.

И в конце-концов, когда в один день услышишь, как я говорю: "я больше не хочу жить, а хочу умереть", не сердись. Потому что здесь нет никакой связи с моим отношением к тебе, или к величине моей любви к тебе, попробуй понять, что я не живу, а существую, а это не одно и то же.

Я всегда хотел для тебя самого хорошего, и готовил для тебя те пути, по которым тебе было лучше всего двигаться. И тот шаг, перед которым я стою, тоже путь, который я прокладываю для тебя… и всегда с тобой.

Не чувствуй грусть и беспомощность, когда ты видишь меня теперь другим. Дай мне место в сердце и пойми меня, как я сделал это для тебя, когда ты начинал жизнь. Прошу тебя, проводи меня в мой последний путь.

Дай мне любовь и терпение, потому что я верну тебе благодарность и улыбку вместе с любовью.

С любовью, твой отец.

Валерия Верхорубова

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