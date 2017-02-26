26.02.2017 | 21:11

25 фактов о Дагестане

Только правда. Взгляд изнутри.

1) Дагестанцев не существует. Как единого народа. Есть аварцы, даргинцы, лезгины и ещё два десятка народов и народностей.

2) В Дагестане нет межэтнических конфликтов. Причём все воспринимают как данность, если приходит начальник, скажем, даргинец - то через год 80% его подчинённых - даргинцы. Сия несправедливость переноситься очень спокойно. Все понимают, представитель твоей национальности сделает ТО ЖЕ САМОЕ.

3) В Дагестане к русским, пусть и неформально, но применяется дискриминация. Забавно, но ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ дискриминация. Дело вот в чём - в Дагестане на работу 70% населения поступает по родственным связям. Даже не по национальным - именно по родственным. Понятно, что такие работники не очень качественные. Но когда работодатель ищет качественных работников, и есть выбор - выберут русского. Если ищут няню или репетитора - не стесняются писать, что ищут именно русских.

4) В самой южной республике страны относительно безопасно. Днём туристу ничего не угрожает. ВООБЩЕ ничего. Ночью некоторые кварталы лучше обходить. Впрочем это и местных касается.

5) Религии всё больше и больше. Алкоголя всё меньше и меньше.

6) Найти кафе, работающее после 23 - тяжело. И все они забиты до отказа. Теми, кто бухает.

7) В магазине удивляются, причём сильно, если просишь "нормальную колбасу, а не Халяль".

8) Здесь никто не удивляется, если вдали слышен звук взрыва или выстрела. Впрочем, последний год - редкость. Раньше было раз в месяц или в два. Взрывы маленькие - граната, например.

9) Многие дагестанцы искренне стыдятся дебилов, танцующих лезгинку на станциях метро и пр. людных местах. Когда в Ростове (кажется в нём) ввели запрет на лезгинку в общественных местах, многие в Дагестане высказывались одобрительно.

10) Мемы типа "красных мокасин", "кепок FBI" и "братух-барцух" активно форсятся в Дагестане. Помните "Магу с рынка", который дрался с полицией? Какие только шутки про него тут не сочиняли.

11) Придти на лекцию в спортивках - это нормально. В вечернем платье - тоже. Студенческая группа на лекции из 10 человек, из которых двое в спортивках, а две девушки в вечерних нарядах - обыденность.

12) На улицах очень много (до 20-30%) девушек в мусульманской одежде. Знаете, как их называют? "Заматашки".

13) Встретить курящую девушку на улице невозможно. Парня - крайне маловероятно. Родня увидит - убьют.

14) Интимные связи до брака у девушек - крайняя редкость. У парней - не редкость. Но если таковых связей у парня всё таки не было - удивления это, как правило не вызывает.

15) Невест похищают. Но очень редко и в 95% это происходит так: пара встречается уже год, но родители одной из сторон против. Тогда невеста "похищается" (сама встречается с "похитителем"). Это конечно стресс и скандал, но родители получают моральное право дать согласие на брак. Теперь с них взятки гладки, этот брак - не их ответственность и родня не будет за*бывать, почему они отдали свою ненаглядную доченьки за "этого дегенерата, тем более он из другой нации вообще".

16) Оставшиеся 5% - действия отмороженных придурков. Полиция - прокуратура - разбирательство. Вообще, Похищения невест - штука редкая. Бывал на сотне (не преувеличение) свадеб, только одна была результатом похищения.

17) Свадьба, на которой меньше двухсот гостей - мини свадьба.

18) Вообще свадьба в Дагестане - смысл жизни. Семья копит на свадьбу 5-10 лет. Иногда больше. Средняя свадьба обходиться в полмиллиона рублей. Сейчас дороже, к концу года будет 600 - 700 тысяч. И это только валютные затраты.

19) На свадьбах в воздух стреляют только долба*бы.

20) Весь российский частный автопром тут "сажают". Не посаженная тачка действительно вызывает удивление у местных.

21) Если вы попали в горное селение - скажите местным, что турист из России. 100% накормят, напоют, спать уложат и по окрестностям погуляют. В ответ будут ждать только восхищения горами. Не утрирую.

22) 30% местных водителей - мудаки. Парковаться на тротуарах? Да. Проезжать на три корпуса за стоп линию? Да. Объезжать затор по встречке? Всегда ДА. Московские водители - Махатмы Ганди по сравнению с Махачкалинскими.

23) В Дагестане жмут руку девушке только если это ОЧЕНЬ близкий друг или родственница, с которой ОЧЕНЬ хорошие отношения. Не пожать руку парню же - смертельно обидеть. Причём лучше на всякий случай пожать руку прохожему незнакомцу, который ПОКАЗАЛСЯ тебе вроде как знакомым. Всё строго - мужчинам - рукопожатие, женщинам "Привет" или "Здравствуйте".

24) Образование - говно. Хороших вузов - два с половиной. Местные на местные дипломы даже не смотрят. И вы не смотрите.

25) Машины с арабской вязью на стекле - частое явление. Но после присоединения Крыма появилось много Георгиевских ленточек. Российской символики стало заметно больше и носиться она стала с явным удовольствием.