Баку, Ялта и Батуми попали в список лучших мест отдыха Forbes

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Баку, Ялта и Батуми попали в список лучших мест отдыха Forbes01.03.2017 | 11:01
Журнал Forbes совместно с сервисом бронирования отелей RoomGuru.ru составил список на основе поисковых запросов туристов, которые искали популярные курортные города и острова для отдыха в бархатный сезон. В десятку лучших мест попали Баку, Ялта и Батуми.
Говоря о столице Азербайджане, авторы рейтинга подчеркнули, что солнечная погода сохраняется в Баку до конца сентября, а искупаться в теплом море можно всего в получасе езды от города на пляже. Туристы остаются довольны отдыхом, поскольку Баку удалось сохранить наследие старины и одновременно принять облик современного мегаполиса.
Главной современной достопримечательностью Баку стали футуристические небоскребы "Башни пламени", которые видны из любой точки города.
Не менее популярны среди туристов и курорты Ялты, Массандровский пляж которой по данным "ТурСтат" признан лучшим в России. Там же, в районе Массандры находится одноименное винодельческое предприятие, тур по которому входит в тройку самых популярных в стране. Из достопримечательностей здесь находится символ Крыма "Ласточкино гнездо", "Массандровский дворец" Александра III, а также "Дворец Эмира Бухарского", выполненный в мавританском стиле.
Также, по версии авторов рейтинга, хорошие возможности для отдыха в бархатный сезон предоставляет грузинский курорт Батуми. Авторы подчеркнули, что столица Аджарии привлекает гостей как "хорошим пляжным отдыхом, так и своей богатой историей, древними крепостями и уникальными архитектурными памятниками". Посещающим Батуми предлагается также оценить местную кухню в ресторанах и посетить колоритные рынки и винные лавки "чтобы прочувствовать атмосферу Грузии", передает ТАСС.
Валерия Верхорубова
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