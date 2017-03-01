en in english ge ქართულად
 
среда, 1 марта 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Тема дня

Омар Ханапиев – многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса

01.03.2017  |  22:07

Омар Ханапиев – многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. 30223.jpeg

Дагестанский силач Омар Ханапиев – многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. В Золотую мировую книгу Гиннеса внесены следующие зарегистрированные рекорды Омара Ханапиева:

 

1. В 2000 г. в г. Махачкала тянул зубами корабль весом 576 тонн на 15 метров;

 

2. В 2000 г. в г. Махачкала тянул зубами тепловоз весом 260 тонн на 152 метров;

 

3. В 2001 г. в г. Махачкала тянул зубами самолет ТУ-134 на 7 метров;

 

4. В Карачаево-Черкеске сломал одну рельсу узкоколейки за 3 мин.;

 

5. В день 850-летия г. Москвы установил два мировых рекорда:

 

– забивание 15 штук гвоздей руками в доску толщиной 50 мм и выдергивание 15 гвоздей зубами за 1,5 мин;

 

– сплетение косичек из 200-мм гвоздей руками в количестве 6 штук за 1 мин.

 

6. Сгибание подковы зубами за 3 секунды.

Валерия Верхорубова

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100