01.03.2017 | 22:07

Дагестанский силач Омар Ханапиев – многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. В Золотую мировую книгу Гиннеса внесены следующие зарегистрированные рекорды Омара Ханапиева:

1. В 2000 г. в г. Махачкала тянул зубами корабль весом 576 тонн на 15 метров;

2. В 2000 г. в г. Махачкала тянул зубами тепловоз весом 260 тонн на 152 метров;

3. В 2001 г. в г. Махачкала тянул зубами самолет ТУ-134 на 7 метров;

4. В Карачаево-Черкеске сломал одну рельсу узкоколейки за 3 мин.;

5. В день 850-летия г. Москвы установил два мировых рекорда:

– забивание 15 штук гвоздей руками в доску толщиной 50 мм и выдергивание 15 гвоздей зубами за 1,5 мин;

– сплетение косичек из 200-мм гвоздей руками в количестве 6 штук за 1 мин.

6. Сгибание подковы зубами за 3 секунды.