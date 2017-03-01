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Омар Ханапиев – многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса01.03.2017 | 22:07
Дагестанский силач Омар Ханапиев – многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. В Золотую мировую книгу Гиннеса внесены следующие зарегистрированные рекорды Омара Ханапиева:
1. В 2000 г. в г. Махачкала тянул зубами корабль весом 576 тонн на 15 метров;
2. В 2000 г. в г. Махачкала тянул зубами тепловоз весом 260 тонн на 152 метров;
3. В 2001 г. в г. Махачкала тянул зубами самолет ТУ-134 на 7 метров;
4. В Карачаево-Черкеске сломал одну рельсу узкоколейки за 3 мин.;
5. В день 850-летия г. Москвы установил два мировых рекорда:
– забивание 15 штук гвоздей руками в доску толщиной 50 мм и выдергивание 15 гвоздей зубами за 1,5 мин;
– сплетение косичек из 200-мм гвоздей руками в количестве 6 штук за 1 мин.
6. Сгибание подковы зубами за 3 секунды.
Валерия Верхорубова
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