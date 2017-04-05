По-русски мама, по-грузински нана, а по-аварски - ласково баба

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По-русски мама, по-грузински нана, а по-аварски - ласково баба05.04.2017 | 12:43
Из тысяч слов земли и океана У этого - особая судьба.
Став первым словом в год наш колыбельный, Оно порой входило в дымный круг И на устах солдата в час смертельный Последним зовом становилось вдруг.
На это слово не ложатся тени, И в тишине, наверно, потому Слова другие, преклонив колени, Желают исповедаться ему.
Родник, услугу оказав кувшину, Лепечет это слово оттого, Что вспоминает горную вершину - Она прослыла матерью его.
И молния прорежет тучу снова, И я услышу, за дождем следя, Как, впитываясь в землю, это слово Вызванивают капельки дождя.
Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя, И, скрыв слезу при ясном свете дня: Не беспокойся, - маме говорю я, - Все хорошо, родная, у меня.
Тревожится за сына постоянно, Святой любви великая раба. По-русски мама, по-грузински нана И по-аварски - ласково баба
©Расул Гамзатов
Валерия Верхорубова
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