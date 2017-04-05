По-русски мама, по-грузински нана, а по-аварски - ласково баба

05.04.2017 | 12:43

Из тысяч слов земли и океана У этого - особая судьба.

Став первым словом в год наш колыбельный, Оно порой входило в дымный круг И на устах солдата в час смертельный Последним зовом становилось вдруг.

На это слово не ложатся тени, И в тишине, наверно, потому Слова другие, преклонив колени, Желают исповедаться ему.

Родник, услугу оказав кувшину, Лепечет это слово оттого, Что вспоминает горную вершину - Она прослыла матерью его.

И молния прорежет тучу снова, И я услышу, за дождем следя, Как, впитываясь в землю, это слово Вызванивают капельки дождя.

Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя, И, скрыв слезу при ясном свете дня: Не беспокойся, - маме говорю я, - Все хорошо, родная, у меня.

Тревожится за сына постоянно, Святой любви великая раба. По-русски мама, по-грузински нана И по-аварски - ласково баба

©Расул Гамзатов