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Солженицын - о кровной мести у чеченцев

06.04.2017  |  12:45

Солженицын - о кровной мести у чеченцев

Мы, европейцы, у себя в книгах и в школах читаем и произносим только высокомерные слова презрения к этому дикому закону, к этой бессмысленной жестокой резне. Но резня эта, кажется, не так бессмысленна: она не пресекает горских наций, а укрепляет их. Не так много жертв падает по закону кровной мести - но каким страхом веет на всё окружающее! Помня об этом законе, какой горец решится оскорбить другого просто так, как оскорбляем мы друг друга по пьянке, по распущенности, по капризу? Ведь в ответ может быть не слово, не ругательство, а удар ножа в бок! И даже если ты схватишь нож, ты не ответишь ударом на удар: ведь падет под ножом вся твоя семья!.. Кровная месть излучает поле страха - и тем укрепляет свою маленькую горскую нацию.

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова

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