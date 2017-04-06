Солженицын - о кровной мести у чеченцев

|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Аналитика
|События
|Видео
|Архив
-
Архив мнений
- Как истребляли горцев 2017-04-08 19:24
-
- Непобедимые черкесы 2017-04-07 11:50
- Как покоряли горных осетин 2017-04-06 20:25
-
- По-русски мама, по-грузински нана, а по-аварски - ласково баба 2017-04-05 12:43
- Знаменитая крепость семи братьев 2017-04-03 08:21
Солженицын - о кровной мести у чеченцев06.04.2017 | 12:45
Мы, европейцы, у себя в книгах и в школах читаем и произносим только высокомерные слова презрения к этому дикому закону, к этой бессмысленной жестокой резне. Но резня эта, кажется, не так бессмысленна: она не пресекает горских наций, а укрепляет их. Не так много жертв падает по закону кровной мести - но каким страхом веет на всё окружающее! Помня об этом законе, какой горец решится оскорбить другого просто так, как оскорбляем мы друг друга по пьянке, по распущенности, по капризу? Ведь в ответ может быть не слово, не ругательство, а удар ножа в бок! И даже если ты схватишь нож, ты не ответишь ударом на удар: ведь падет под ножом вся твоя семья!.. Кровная месть излучает поле страха - и тем укрепляет свою маленькую горскую нацию.
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас